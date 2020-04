Primeiro, há que ganhar a quarentena

Às vezes o cronista pode repetir-se, só que em mais bruto. Deve fazê-lo, sobretudo se a vontade de dizer coisas novas se der apenas por desfastio e redundar em disparate. E nós não podemos ser um país cata-vento no qual se diz a 31 de março que abril será o mês mais duro, e a menos de metade de abril andar a querer mais falar de como acabar com a quarentena do que de a ajudar as pessoas a cumpri-la bem e a protegê-las o melhor possível contra as consequências dela.

Continuar a ler