Os guardiões dos exames nacionais

O Rui, 11.º ano, de Condeixa-a-Nova, não tem internet em casa e não conseguiu aceder por uma única vez a vídeo-aulas ou outros conteúdos desde a interrupção das aulas presenciais a 16 de Março. Queixa-se de se sentir a ficar para trás. A Ana Isabel, 10.º ano, de uma Escola Profissional em Santarém, ainda não recebeu nenhum contacto por parte da escola. Por sua vez, a Luana, 11.º ano, de Braga, denuncia a sobrecarga de trabalhos, alguns cujo prazo de entrega se sobrepõe ao período de férias, como refere os vários colegas sem computador em casa disponível. Já o Henrique, 12.º ano, de Sintra, ainda por ter a sua primeira vídeo-aula, viu colegas à procura de emprego assim que as aulas foram interrompidas.

Falta ainda o Afonso, do Porto, a Maria, de Lisboa, o Pedro e a Alexandra, alentejanos, o Renato, dos Açores, ou a Marta, do Algarve, com histórias aproximadas. Faltarão outros que se destacarão pelo perfeito oposto: pelos pais com formação superior e disponibilidade para acompanhar e atenuar a falta de professor, pelas explicações virtuais…

Foi para todos estes que o primeiro-ministro (PM) falou na passada quinta-feira, 9 de Abril. E perante as discrepâncias e desigualdades, não obstante a tomada de medidas positivas e consensuais, deixou claro que, dê por onde der, haverá exames nacionais para os 11.º e 12.º anos.

O adiamento para Julho e Setembro não é por si suficientemente tranquilizador. Mesmo com uma inaudita rapidez de emprego de meios brutais, é questionável a garantia do princípio da universalidade do direito à educação. Acresce que a compreensível impossibilidade de definir o “se e quando” – nas palavras do PM – do recomeço de aulas presenciais constitui em si factor que pesa para a incerteza e ansiedade de milhares de alunos. Pesa por outro lado para a perplexidade que suscita a firmeza com que o Governo assume a realização dos exames nacionais, afinal como a grande prioridade para o final deste ano lectivo.

Perplexidade multiplicada quando, logo de seguida, na resposta a uma pergunta e porventura escapando ao guião pré-definido, o PM assume a possibilidade de apenas duas ou três semanas de aulas presenciais. Serão as duas ou três semanas capazes de suprir as flagrantes desigualdades que se evidenciam no actual quadro? Não são e o Governo sabe-o.

O que isto traduz é, portanto, mais profundo. É a concepção de um sistema de ensino que tem no exame nacional o seu alfa e ómega. Um sistema no qual o instante se sobrepõe ao processo: duas horas de prova valem mais que os dois ou três anos de estudo. Um sistema onde a seriação de estudantes é indispensável e os mais elevados graus de ensino não são ou, melhor, não podem ser para todos.

Só assim se percebe que, antes da matéria perdida e que será preciso recuperar no(s) próximo(s) ano(s), antes dos apoios para os alunos carenciados ou com Necessidades Educativas Especiais, antes dos estudantes do Ensino Profissional e Artístico que não mereceram qualquer referência por iniciativa do PM, antes do direito às férias de alunos, como dos professores e funcionários, antes de tudo: os exames nacionais!

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Desde 1996, e depois de outras experiências como a PGA, os exames vêm cumprindo o seu papel como barreira ao acesso ao Ensino Superior. Sob o pretexto de uma prova inquestionavelmente transversal a todos, ignora-se a multitude de contextos e origens que influenciam determinantemente a prestação de cada um na prova e fingem não ver que os exames acentuam essas desigualdades, como os famigerados rankings demonstram. A avaliação contínua e o próprio processo ensino-aprendizagem são desvalorizados.

Hoje, este carácter intrinsecamente injusto dos exames nacionais é posto em evidência. Mesmo que venham os seus guardiões proclamar a sua inevitabilidade, não será admissível a realização de exames nacionais nos 11.º e 12.º anos sem aulas presenciais no 3.º período em condições de igualdade para todos os estudantes (que nunca poderiam ser duas ou três semanas improvisadas!), pelo que representaria de aprofundamento ainda maior das desigualdades e de prejuízo de milhares de estudantes no acesso ao Ensino Superior.

Mas é preciso que se olhe mais longe e, vendo a sua perversidade, se diga: exames, não!