Covid-19 e a Medicina Interna portuguesa – todos não somos demais

A covid-19 é uma doença nova. Subitamente, um novo coronavírus – SARS-CoV-2 – provocou uma pandemia que obrigou a reorganizar hospitais, a esquecer a tradicional divisão em serviços de especialidades, a mobilizar todos os recursos materiais e humanos. Agora temos que ser um por todos e todos por um, todos médicos com a missão de tratar estes doentes. A pandemia veio reforçar o conceito de que não há doenças exclusivas duma determinada especialidade, há doentes que precisam de múltiplos saberes coordenados. Todos não somos demais.

Assistimos à saturação e mesmo à rotura de serviços de saúde pelo mundo todo, vimos médicos das mais diversas especialidades a tentar realizar tarefas para que não tinham a preparação e o treino necessários. O nosso SNS, com alguns recursos já no limite, mostrou até agora capacidade de resposta e organização suficientes. O pessoal de saúde tem revelado a sua excelente qualidade e uma disponibilidade total. A Medicina Interna portuguesa, fiel aos seus princípios, como especialidade autónoma, abrangente e integradora, sempre assumiu a responsabilidade pelos doentes, quaisquer que sejam as doenças de que sofrem. Com uma formação ampla e uma disponibilidade sem limites, assume as tarefas que forem necessárias em nome do interesse dos doentes. Assim, é com naturalidade que vemos a nossa Medicina Interna ser parte essencial da luta contra a covid-19.

A Medicina Interna portuguesa, com a sua preparação e plasticidade, é a especialidade hospitalar que melhor se adapta a novas situações, pelo que é essencial o seu contributo nesta pandemia

Estamos em todas as frentes desta batalha contra a covid-19: na urgência, nas enfermarias, nos cuidados intensivos, no planeamento, na investigação, nos cuidados continuados e paliativos. Paralelamente, continuamos a assegurar o tratamento dos outros doentes, que não deixaram de existir. A Medicina Interna portuguesa, com a sua preparação e plasticidade, é a especialidade hospitalar que melhor se adapta a novas situações, pelo que é essencial o seu contributo nesta pandemia. Esta é uma riqueza que nem todos os países europeus têm e que pode vir a fazer a diferença. Quando passar a primeira vaga da pandemia, os internistas e os seus internos irão regressar ao trabalho habitual, quase sempre longe dos holofotes da fama, tal como agora em que os protagonistas maiores parecem ser outros. O nosso contributo nesta como noutras alturas tem que ser devidamente reconhecido, ninguém pode questionar o nosso lugar insubstituível no sistema de saúde.

A Direção do Colégio da Especialidade de Medicina Interna sempre se sentiu honrada por representar este grupo de médicos de enorme valor, mas nunca como agora se sentiu tão orgulhosa dos especialistas e internos de Medicina Interna, a quem expressa o mais profundo reconhecimento. A todos! Àqueles que estão na linha da frente, arriscando a própria saúde, aos que mantêm os cuidados aos outros doentes (em que se incluem alguns casos inesperados com covid-19), aos já aposentados que se voluntariaram para ajudar nesta luta, aos que já não estão no ativo mas foram essenciais para a nossa formação. Merecem uma palavra especial os nossos internos da formação especializada, que estão a assumir um papel essencial nesta pandemia, esquecendo por algum tempo o seu próprio programa de formação e comprometendo-se por inteiro com esta luta de todos nós. Muito obrigado a todos!

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico