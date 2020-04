O que precisa de saber hoje sobre a covid-19

Até esta quarta-feira, contavam-se em Portugal 599​ mortos pela covid-19 — mais 32 do que na terça-feira, o equivalente a uma taxa de crescimento de 5,6%. Desde o início do surto já se identificaram 18.091​ casos positivos. Desses, 643 foram identificados nas últimas 24 horas, o que corresponde a um aumento de 3,7% face aos números de quarta-feira. Estes dados foram divulgados nesta quarta-feira no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde.

No mundo inteiro, o número de infectados chegou aos 2 milhões. Veja mais aqui

A pandemia de coronavírus “demonstrou os limites da capacidade da União para actuar de forma decisiva” e “expôs a falta dos poderes executivos e orçamentais da Comissão Europeia”, concordam os líderes das quatro principais bancadas do Parlamento Europeu. Leia mais aqui

O FMI prevê que a redução da dívida portuguesa desde 2014 seja perdida em 2020 e que o défice dispare para 7,1%. Leia mais aqui

Foto

E perante a pandemia, veja aqui as soluções de seis países europeus para enfrentar a crise na habitação, incluindo a de Portugal.

No apoio do Estado aos recibos verdes, há mais uma mudança: esse apoio será proporcional à quebra da facturação. Leia mais aqui

Foto

E quem está em layoff pode afinal trabalhar sem limitações. Leia mais aqui

Foto

O impacto do novo coronavírus em Março levou a uma quebra de 15% na actividade dos aeroportos portugueses. Leia mais aqui

Foto

Já a venda de carros caiu 86,5% em 15 dias e o sector pede estímulos à procura. Leia mais aqui

O líder do PSD, Rui Rio, por seu lado, faz um apelo à unidade nacional e criticou os políticos que “não resistem à tentação de agravar os ataques dos governos em funções”, fazendo um aproveitamento partidário das “fragilidades” da gestão da crise gerada pela pandemia. Leia mais aqui

Foto

Lá fora

Confirmou-se esta quarta-feira: o Presidente dos EUA suspendeu o financiamento da organização, acusando-a de colaborar com a China para “encobrir” a gravidade do coronavírus. Os críticos de Trump já falam em “crime contra a humanidade”. Leia mais aqui

Foto

No Brasil, Jair Bolsonaro prepara-se para demitir ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Leia mais aqui

Foto

A Nicarágua paga caro por não agir contra a covid-19: o FMI rejeitou um empréstimo de 470 milhões de dólares e não incluiu o país na lista de países pobres a quem perdoou a dívida, para que essa verba fosse canalizada para lutar contra a pandemia. Leia mais aqui

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em Hong Kong, há medo de que a China queira acabar com a autonomia do território. Vários juízes denunciam que a independência do sistema judicial está a ser posta em causa pelo Governo chinês e o mais alto representante de Pequim quer aprovadas leis de segurança para combater as forças pró-independência. Leia mais aqui

Na Coreia do Sul, o partido de Moon Jae-in aponta à maioria no dia em que os sul-coreanos desafiaram a covid-19 para ir votar. Leia mais aqui

Foto