Direcção do Diário de Notícias demite-se

Os jornalistas Ferreira Fernandes e Catarina Carvalho, que ocupavam os cargos directivos do Diário de Notícias, demitiram-se e o Conselho de Administração do Global Media Group (proprietário do DN) aceitou o pedido de demissão, informa o mesmo em comunicado divulgado esta quarta-feira. O actual sub-director do jornal, Leonídio Paulo Ferreira, vai ser o director interino da publicação.

No mesmo comunicado, a administração do grupo manifesta confiança em Leonídio Paulo Ferreira “para dar continuidade a uma informação plural, de rigor e isenção como é timbre” do jornal centenário e dirige ao ex-director e à ex-directora executiva “um profundo agradecimento” pelos dois anos de trabalho ao leme do jornal “num contexto especialmente difícil para a generalidade da imprensa em Portugal”.

Nos últimos dois anos, o Diário de Notícias passou por várias transformações sendo a principal passar a ser editado em papel apenas uma vez por semana - primeiro ao domingo, depois e actualmente ao sábado - mantendo a sua edição de segunda a sexta-feira em formato digital.

Em Fevereiro, último mês integralmente não afectado pelas medidas de contenção e depois estado de emergência devido ao novo coronavírus, o Diário de Notícias teve uma circulação impressa paga de 5399 exemplares segundo os dados da Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem (APCT), o que representava uma perda de 35,4% em relação ao período homólogo de 2019.

Desde meados de Março, a pandemia da covid-19 e as crescentes restrições à circulação, fecho de postos de venda e quebras na publicidade fizeram os grupos de media pedir apoio do Governo para a comunicação social dadas as suas fortes perdas de receitas. Na semana passada, o administrador da Global Afonso Camões admitia ao PÚBLICO que decorriam conversações com as direcções das várias publicações e órgãos de informação detidos pelo grupo para “procurar a sustentabilidade da empresa”, não afastando a possibilidade de recorrer ao layoff em diferentes moldes e entre vários cenários em cima da mesa.

Ambos os jornalistas vão manter-se no grupo e ligados ao Diário de Notícias, indica ainda a nota datada desta quarta-feira.

Leonídio Paulo Ferreira é jornalista do Diário de Notícias desde 1992 e especializado em jornalismo de política internacional.