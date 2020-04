Rio critica políticos que fazem aproveitamento partidário da gestão da crise

O líder do PSD faz um apelo à unidade nacional e critica os políticos que “não resistem à tentação de agravar os ataques dos governos em funções”, fazendo um aproveitamento partidário das “fragilidades” da gestão da crise gerada pela pandemia. Esta postura “não é patriótica”, sustentou Rui Rio numa carta que escreveu esta quarta-feira aos militantes do PSD.

No texto, enviado por e-mail e disponibilizado no site do partido, o líder dos sociais-democratas desafia à união e solidariedade no combate à pandemia, tendo em conta a “gravidade da situação, seja na vertente da saúde pública, da economia ou nos aspectos de ordem social que dentro em breve se irão agravar”.

Dos ecos que me vão chegando, concluo que a maioria dos nossos militantes tem também apoiado e assumido esta postura Rui Rio

Rui Rio lamentou os que na “vida política” não têm demonstrado essa união, mas sem apontar nomes. “Não raras vezes, aparecem os que não resistem à tentação de agravar os ataques aos governos em funções, aproveitando-se partidariamente das fragilidades políticas que a gestão de uma tão complexa realidade sempre acarreta. Em minha opinião, essa não é, neste momento, uma postura eticamente correcta. E não é, acima de tudo, uma posição patriótica”, defendeu, acrescentando que “o que as pessoas querem (e bem!) é eliminar o vírus o mais depressa possível, dispensando uma instabilidade política que só dificulta o que já, de si, não é fácil de resolver”.

Como líder da oposição, o presidente do PSD recorda que tem tido “uma atitude de cooperação” com o Presidente da República e com o Governo e que isso tem sido bem recebido. “Dos ecos que me vão chegando, concluo que a maioria dos nossos militantes tem também apoiado e assumido esta postura, o que não só me satisfaz, como muito me orgulha”, referiu, considerando que o “sentido de Estado e de responsabilidade” do PSD honra o seu “passado”.

Rui Rio adverte para os “tempos difíceis” que Portugal “vai ter de passar” depois desta “prolongada paragem económica” e lembra que em “anteriores crises graves” que o país enfrentou “os portugueses puderam sempre contar com o PSD”.

O líder do PSD conclui a carta com um agradecimento (enquanto dirigente e cidadão) pelo “exemplo que, como militantes partidários” têm sido capazes de “demonstrar” aos concidadãos.