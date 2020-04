PS celebra 47 anos com conferência e debates nas redes sociais

O PS prepara-se para assinalar os seus 47 anos, que se celebram no próximo domingo, 19 de Abril, apenas com iniciativas transmitida nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram já a partir de sexta-feira. As sessões incluem uma conferência sobre “Populismo vs. Democracia”, dois debates dos “Diálogos Entre Gerações” e mensagens de vários dirigentes.

