PCP, BE e PEV esperam valorização salarial na Função Pública em 2021

As palavras do primeiro-ministro sobre a hipótese de não haver aumentos na Função Pública em 2021 deixaram preocupados o PCP, o BE e o PEV, apesar de todos manterem cautelas sobre o assunto. António Costa admitiu à Rádio Observador, esta terça-feira, a possibilidade de não haver “condições” para aumentar salários na Função Pública em 2021 como estava acordado (um mínimo de 1%), embora não se tenha comprometido com qualquer decisão. “Pode não haver condições para aumentar salários da função pública como pode ser que haja condições”, disse, referindo que antes do Orçamento de Estado para 2021 tem de haver um orçamento suplementar para o ano em curso.

