Santa Casa tem cem mil euros para combate ao isolamento de idosos

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) abriu as candidaturas para o Santa Casa Challenge Covid-19. O concurso premeia a inovação social ou ambiental, digital, com vista a colmatar as necessidades dos idosos em distanciamento social durante a pandemia. O prémio final é de cem mil euros, a dividir por até quatro soluções, e as inscrições estão abertas online até 29 de Abril.

O Challenge Covid-19, promovido pelo Departamento de Empreendedorismo e Economia Social (DEES) da SCML (que também gere a Casa do Impacto), tem em vista a proposta de plataformas, dispositivos, aplicativos, conteúdos digitais, serviços web ou de comunicação, que apoiem a segurança e saúde dos idosos. Pode-se partir de ideias já testadas e exequíveis ou da adaptação de soluções já existentes no mercado, mas noutros contextos.

Um júri composto por elementos da SCML vai seleccionar dez dos projectos submetidos para um pitch online, a decorrer a 12 de Maio, no final do qual será atribuído o prémio a repartir. Os dez finalistas serão anunciados a 6 de Maio no site e nas redes sociais da Casa do Impacto.

As candidaturas são avaliadas por vários critérios: a adequação do perfil e envolvimento dos candidatos, o grau de inovação, a adequação da solução, o grau de replicabilidade da mesma, o impacto da aplicação desta nos idosos e, por fim, a exequibilidade tecnológica.

“Parte da nossa missão é também apoiar projectos e empreendedores sociais, fazendo a ponte com desafios reais que organizações como a Santa Casa vivem no terreno, para que possam desenvolver e implementar as suas soluções de uma forma eficaz”, explica a directora do DEES da SCML em comunicado.