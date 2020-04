O Fred e a Inês falam de coisas: Aquele sobre os nossos top 3 (parte 2)

O Fred e a Inês falam de coisas... também no P3. O podcast de Inês Afonso e Fred Gomes integra a “Rede PÚBLICO”.

A mensagem do Fred e a Inês sobre o episódio desta semana:

HAPPY MIDDLE OF THE FIFTH ISOLATION WEEK, SWEETY SWEETS! Agora sim, tal como prometido, a parte 2 dos nossos top 3 de coisas. Esta semana ficam a saber mais um pouco sobre nós, incluindo coisas como: top 3 de músicas da Lana del Rey, top 3 de sentimentos e top 3 de beijos. Eheheh. You cheeky bunch! Olhem, divertimo-nos muito. Obrigada por nos deixarem fazer estas parvoíces e por estarem aqui connosco sempre. We truly adore you. Esperamos que se divirtam também!

