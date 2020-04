Natureza, movimento e Iggy Pop: para os Sony Awards, o melhor da fotografia amadora está aqui

Foram mais de cem os fotógrafos amadores destacados na última edição da competição Open dos Sony World Photography Awards, mas apenas dez os vencedores do concurso. No ano em que a organização decidiu cancelar a cerimónia de entrega de prémio devido à pandemia de covid-19, criou uma plataforma online, a que chamou Stay Connected, para dar visibilidade aos artistas premiados e apoiar a comunidade de fotógrafos, que vive um momento de pausa forçada.

Nesta edição — dedicada apenas à fotografia amadora — a italiana Rosaria Sabrina Pantano destacou-se na categoria de Arquitectura, com uma imagem a preto e branco de uma escultura de Mauro Staccioni em simbiose com o seu entorno. O chinês Suxing Zhang, para a categoria Criativo, fez o retrato de uma mulher e realizou "uma colagem de elementos simbólicos" que impressionou o painel de jurados, composto por Gisela Kayser, Freundeskreis Willy-Brandt-Haus e Tim Clark.

Na Cultura, foi a fotografia do australiano Antoine Veling do músico Iggy Pop que roubou o galardão. Na Paisagem, Craig McGowan deu detaque a um icebergue solitário da Gronelândia e na Vida Selvagem impressionou a troca de afecto entre duas chitas captada pelo chinês Guofei Li. Na categoria de Retrato, o semblante de Black Francis, dos Pixies, captado pelo fotógrafo britânico Tom Oldham, mereceu distinção; já na categoria de Natureza Morta foi a imagem do peixe morto do argentino Jorge Reynal, envolto em plástico, que arrecadou prémio. Nas ruas de Medelín, na Colômbia, entre manifestantes, Santiago Mesa captou a fotografia que foi premiada na categoria de Fotografia de Rua; Adrian Guerin, no topo de uma carruagem de transporte de minério de ferro, na Mauritânia, foi distinguido na categoria Viagem.

Todos os distinguidos serão premiados com equipamento fotográfico da Sony e 5 mil dólares. O derradeiro vencedor será conhecido a 9 de Junho.