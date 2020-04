Max criou um manual de sobrevivência contra o tédio do isolamento

A ironia é uma arma em tempos de pandemia de covid-19? A resposta, para Max Siedentopf, é óbvia. Sozinho em quarentena, em Londres, o artista germano-namibiano decidiu combater o tédio ao criar um manual de sobrevivência para pessoas em isolamento – um compêndio "que não deve, de todo, ser levado a sério", alerta a editora alemã Hatje Cantz.

Max virou a sua casa do avesso e criou cenários absurdos. Construiu torres de grandes dimensões a partir de latas de conserva, desenhou peças de alta-costura a partir de materiais de cozinha, concebeu monstros e armadilhas e até soluções alternativas para uma triste eventualidade de ruptura de stock de papel higiénico. "Também publicou todas as suas actividades no Instagram e incitou os seguidores a copiá-lo", refere a editora. Desde "inventar uma nova refeição" até "pintar um quadro com uma escova de dentes", o céu é o limite para a criatividade de Max. A série já tem mais de mil imagens, mas "as melhores", segundo a editora, estão compiladas no fotolivro Home Alone Survival Guide. "Uma forma eficaz de combater o tédio em qualquer altura."