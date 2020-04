Covid-19: e agora, Medicina Dentária?

Ainda antes da imposição oficial de Estado de Emergência em Portugal, dia 16 do passado mês, a atividade profissional de Medicina Dentária foi suspensa por decreto governamental. Uma medida que devido à evolução da pandemia de SARS-Cov-2 no nosso país, se justificava plenamente devido ao alto risco de contágio que a prática de Medicina Dentária tem, tanto para o profissional como para o paciente. Obviamente, ficaram resguardas situações de urgência envolvendo dores, desconforto, dificuldade mastigatória, entre outras... Situação que se verifica até hoje.

Em consequência deste decreto, várias interrogações ficaram a pairar no ar. Desde a indefinição de quando, como e em que condições a nossa atividade iria retomar e também como os nossos pacientes deveriam agir em situações de necessidade. Vamos então começar pelo mais importante, o nosso paciente.

É para ele que todos os dias trabalhamos e que de maneira alguma, queremos abandonar. O paciente deverá contactar preferencialmente o seu médico dentista habitual, para este fazer a devida triagem e se assim for justificável ser consultado. Com as devidas precauções e necessidades, não abandonaremos ninguém. Basta lembrar que os médicos dentistas no passado, foram dos profissionais de saúde que melhor se adaptaram ao aparecimento de novas doenças contagiosas como as hepatites e o HIV e com que hoje rotineiramente convive, conseguindo também eficazmente evitar a infeção cruzada.

Tal como antes, hoje conseguiremos nos adaptar aos desafios que o COVID-19 nos apresentará. Por isso mesmo, os nossos doentes não terão razão para perderem a confiança na segurança da nossa atividade clínica. Sem alarmismos e conscientes do nosso dever, estaremos preparados.

Posto isto, partiremos para as incertezas no próprio seio da classe profissional. Inquietações essas que considero serem importantes de ser partilhadas, para a opinião pública. A ainda hoje considerada (por grande parte da população) profissão de “sultão”, que mesmo antes desta pandemia vivia momentos complicados, com esta situação o futuro ainda mais negro ficou.

A carência mais premente que aflige a profissão no momento, é a falta de material necessário para as situações de emergência que anteriormente falei. Mesmo com o material já disponibilizado pela OMD, as carências são ainda obvias. Esta situação preocupa imenso os profissionais, ficando estes impossibilitados de resolver situações de urgência, já que maior parte das clínicas têm imensas dificuldades para efetivamente terem os equipamentos de proteção individual.

Não pedimos ao Estado a responsabilidade de facultar o material, obviamente fundamental e fulcral para a linha da frente de combate à pandemia, agradecemos sim condições para que nós o possamos adquirir. Todos os colegas se vêm nestes dias confrontados por uma especulação, sobre a grande parafernália de equipamentos e proteções que supostamente é necessária.

Outra questão patente de preocupação, é a situação económica. Obviamente, a questão do lay-off e a recente extensão do mesmo para sócios-gerentes é uma ajuda. Não obstante, o programa de apoio para sócios-gerentes é manifestamente

insuficiente, por apenas abranger até 60 mil euros de faturação anuais (um valor bastante inferior à normal faturação de uma clínica dentária). A somar a isto, infelizmente a maior parte do sector e principalmente os jovens médicos dentistas, são profissionais liberais. Sendo assim, como estes recebem os seus dividendos por cada ato clínico que realizam, por tempo indeterminado estão sem qualquer fonte de rendimento.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Evidentemente permanecem mais angústias e inquietações do que qualquer resposta, também como é a norma por estes dias em toda a Sociedade Civil.

O que o futuro nos reserva ninguém saberá. Haverá um grande receio do colapso económico de uma grande porção do sector, mas também interrogações de como a prática clínica se irá desenrolar no futuro próximo.

No entretanto, apenas queremos continuar a fazer aquilo que é nosso dever. Ajudar e responder às necessidades dos nossos pacientes.

Mais populares A carregar...

Em forma de nota final, acrescento e reitero com confiança que tal como eu e todos os restantes colegas estaremos disponíveis para ajudar o país, naquilo que nos for possível nestes tempos excecionais.