Máscaras

A propósito de me virem aconselhar a usar máscaras quando for às compras, lembro que estou quase com oitenta anos, vivo sozinho e não tenho máquina de costura nem pano nem as sei fazer. Em contrapartida todos os dias tenho ido à farmácia perguntar por elas e não as há. Lembrei-me de sugerir às grandes superfícies que modernamente pagam aos CTT para me encharcarem a caixa do correio com publicidade, que poderiam também deixar todos os dias uma máscara para eu lá poder ir comprar o que eles promovem. Porque não? Seria muito bom. Até podiam ter impressa a marca do supermercado que eu não me importava nada.

José Rebelo, Caparica

Ciência

A transmissão da covid-19 é facilitada pela presença de micropartículas no ar, daí a imposição da distância social. Outro factor que poderá facilitar a sua transmissão é a presença de pequenas partículas de água no ar, como em dias de nevoeiro ou de chuva fraca. Seria, na minha opinião, importante estudar esta possibilidade.

Luís Bento, Senhora da Hora

Ainda, os bilionários!

Vejo muita gente nas redes sociais e comentadores a dizerem que este é o momento em que o nosso modo de vida vai mudar, o neoliberalismo acabou de vez, o capitalismo vai colapsar para voltar algo diferente. Pois eu sinceramente acho que nada vai mudar! É evidente que ao tratarmos do presente, temos que ao mesmo tempo começar a gerir o futuro e ele não passa por reformas institucionais, por modos de produção diferentes, por atitudes ambientalistas. O futuro ainda é económico e financeiro. Contas! É isto que se fala, é isto que se quer: ajustar contas! Aliás vemos que nada vai mudar, pois as bolsas nada reagiram ao último Conselho Europeu, onde se decidiu dar umas esmolas aos Estados, mantendo as ortodoxias orçamentais e monetárias e dos tratados inúteis! Sem surpresas! Convém não assustar os mercados. Mas quem são os mercados? São semideuses? Não, são seres humanos bilionários!

O The Economist fez manchete de uma notícia que diz que os bilionários procuram uma fuga ao vírus e que os jets privados têm vindo a deixar a América para o vasto e remoto Pacífico do Sul. Esta pandemia do vírus não afecta todos do mesmo modo, como muito se tem dito por aí. Os bilionários não são afectados do mesmo modo! O 1% escapa sempre! Se queremos realmente que as coisas mudem, temos que ser corajosos e exigir que de alguma maneira os 1% os deixem de o ser, pois as desigualdades só podem ser rectificadas através de guerras, fomes, revoluções ou pragas! Já estamos a viver a praga, esperemos que não precisaremos das outras três!

Cláudio Filipe Borges, Lisboa

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Bartoon

No meio de tantas, tristes e preocupantes notícias que nos assaltam diariamente, com maior incidência actualmente no malfadado coronavírus, é gratificante chegarmos à última página do PÚBLICO, onde diariamente o genial cartoonista Luís Afonso, em dois bonecos, primorosamente legendados, diz tudo em poucas palavras, sempre com um toque de humorismo que bem precisamos, derramando um pouco de bálsamo nas nossas preocupações. Obrigado.

Carlos Leal, Lisboa