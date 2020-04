Mundo chega aos dois milhões de casos confirmados de covid-19

Há já mais de dois milhões de pessoas que foram diagnosticadas com covid-19 pelo mundo, desde que o vírus surgiu na China, em Dezembro.

Em pouco mais de três meses, foram registadas mais de 128 mil mortes causadas pelo vírus SARS-CoV-2 (responsável pela doença covid-19), de acordo com os dados da universidade norte-americana Johns Hopkins, que tem compilado os dados oficiais mundiais – mas, incluindo casos assintomáticos e pessoas que não são testadas, é provável que o número real de infectados seja mais alto. Ao todo, meio milhão de pessoas recuperaram da doença.

Os Estados Unidos são agora o país mais afectado pela pandemia, com cerca de 610 mil casos de infecção e mais de 25 mil mortes – e é no estado de Nova Iorque que a situação é mais grave, com 110 mil casos e quase 8 mil mortes, segundo os dados da Johns Hopkins. Itália é o segundo país com mais mortes – cerca de 21 mil e mais de 160 mil casos de infecção – e Espanha é o terceiro, com quase 19 mil mortes e mais casos do que Itália (são quase 178 mil).

Segue-se França com cerca de 16 mil mortes (de 131 mil infectados) e o Reino Unido com mais de 12 mil mortes (de quase 95 mil infectados). A Alemanha é, a seguir a França, o país com mais infectados (são 132 mil casos), mas o número de mortes é inferior – são pouco mais de 3400. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a Europa concentra mais de metade dos casos de covid-19 de todo o mundo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Portugal registou até esta quarta-feira um total de 599 mortes e 18.091 casos de infecção, o que corresponde a um crescimento de 3,7%, segundo o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS). Há 1200 pessoas internadas e 208 pessoas em unidades de cuidados intensivos. A maior parte das pessoas está em recuperação em casa.

A barreira do milhão de infectados foi ultrapassada na noite de 2 de Abril, há 13 dias. À data, havia mais de 50 mil mortes em todo o mundo causadas pelo vírus SARS-CoV-2 – Itália era ainda o país com mais mortes, agora são os Estados Unidos (que têm também o maior número de casos de infecção). O marco foi atingido três meses depois de os primeiros casos de covid-19 terem sido registados na cidade chinesa de Wuhan, onde teve início o surto do vírus que rapidamente se propagou por todos os continentes. A 9 de Janeiro, foi oficialmente identificado o novo coronavírus que a provocava e que viria a ser declarado como “pandemia”. Portugal confirmou os dois primeiros casos a 2 de Abril.