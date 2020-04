Covid-19: Trump estrangula OMS e rejeita culpas no combate à pandemia

No meio de uma pandemia que já matou quase 130 mil pessoas em todo o mundo em quatro meses, 20% do total só nos Estados Unidos, o Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou a suspensão do financiamento à Organização Mundial de Saúde (OMS) pelo menos até Junho ou Julho. A Casa Branca acusa a organização, e em particular o seu director-geral, de “espalhar a desinformação chinesa” e de “provocar muitas mortes com os seus erros”.

A decisão, anunciada por Trump numa conferência de imprensa nos jardins da Casa Branca, na noite de terça-feira, foi condenada por vários líderes internacionais, incluindo o secretário-geral das Nações Unidas. Sem referir o nome do Presidente norte-americano, António Guterres disse que “esta é a altura para haver união em todo o mundo, e não para cortar recursos da OMS”.

“Quando virarmos a página desta pandemia, teremos tempo para olhar para trás e perceber como é que uma doença como esta surgiu e se espalhou de forma tão rápida, e de que forma reagiram à crise todos os envolvidos”, disse o secretário-geral da ONU, reconhecendo algumas das críticas à OMS e à China vindas de países como os Estados Unidos e a Austrália.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, o director-geral da OMS, foi bastante diplomático. “Os EUA são um generoso amigo de longa data da OMS e esperamos que continuem a ser. Lamentamos a decisão do Presidente dos EUA”, disse o etíope.

Menos diplomáticas foram as reacções de outras personalidades, como o norte-americano Bill Gates. A Fundação Bill e Melinda Gates é o segundo maior financiador da OMS, embora a título voluntário: contribuiu com 530 milhões de dólares. “Suspender o financiamento da OMS durante uma crise mundial de saúde é tão perigoso como parece. O seu trabalho está a abrandar a disseminação da covid-19, e se for travado nenhuma outra organização poderá substituí-la”, disse Gates no Twitter.

Ainda mais duro, o director da revista médica The Lancet, Richard Horton, referiu-se à decisão como “um crime contra a humanidade”. “Cada cientista, cada profissional de saúde, cada cidadão, deve resistir e revoltar-se contra esta chocante traição da solidariedade internacional”, disse Horton no Twitter.

Para o biénio 2018-2019, a OMS contou com um orçamento global de seis milhões de dólares, com os EUA a liderarem a lista com mais de 900 milhões de dólares. Mais de 70% desta soma são contribuições voluntárias, como as de fundações, para participar em projectos específicos da OMS. Outros 237 milhões foram pagos como uma contribuição calculada com base na riqueza do país e no tamanho da sua população. A título de comparação, o Governo português pagou, no mesmo período, 3,7 milhões de dólares, mas o Instituto Português do Desporto e Juventude, por exemplo, fez uma contribuição Voluntária de 26.600 dólares.

Donald Trump anunciou uma “revisão” das decisões de financiamento da OMS nos próximos 60 a 90 dias – até lá, suspende os pagamentos dos EUA, sem especificar se será mesmo tudo. Mas o director dos Centros de Controlo e Prevenção das Doenças (CDC), Robert Redfield, disse na CBS que, por ora, a instituição vai continuar a colaborar com a OMS.

A China é o segundo Estado que mais contribui para o orçamento desta agência da ONU – deu 75,7 mil milhões de dólares no biénio de 2018/19. Repetindo um argumento que tem sido usado pelo Partido Republicano nos EUA, Trump acusou a OMS de “aceitar de bom grado as garantias da China” quando o novo coronavírus surgiu na província chinesa de Hubei, e de “participar na desinformação chinesa”, lançando suspeitas sobre o director-geral da OMS e a instituição que diroge.

De acordo com várias investigações de jornalistas, a gravidade do coronavírus foi escondida pelas autoridades chinesas numa fase inicial. Segundo uma investigação da agência Associated Press divulgada nesta quarta-feira, com base em documentos internos do Governo chinês, nos seis dias após o Governo chinês ter detectado o surto do novo coronavírus e tê-lo divulgado, o país somou mais de três mil pessoas infectadas.

A 24 de Janeiro, três dias depois do primeiro caso confirmado nos EUA, o Presidente norte-americano elogiou “os esforços e a transparência” da China. “Tudo vai acabar bem. Em nome do povo americano, quero agradecer ao Presidente Xi Jinping”, disse Donald Trump no Twitter. Um mês depois, quando vários responsáveis da Casa Branca, incluindo o secretário de Estado da Saúde, Alex M. Azar, o avisavam sobre a hipótese de o novo coronavírus se espalhar nos EUA, Trump elogiou a OMS.

“O novo coronavírus está sob controlo nos EUA”, disse o Presidente no Twitter, a 24 de Fevereiro. “O CDC e a OMS têm trabalhado muito e de uma forma muito inteligente. As bolsas de valores parecem estar a recuperar!”

Apesar de a resposta inicial da OMS poder vir a ser questionada no futuro – como indicou o próprio secretário-geral da ONU –, a fúria do Presidente Trump contra a organização foi crescendo à medida que aumentavam as críticas à sua própria gestão do combate à pandemia nos Estados Unidos.

Na conferência de imprensa de terça-feira, Trump foi questionado sobre as suas responsabilidades, em particular sobre as razões de só ter recomendado o distanciamento social em meados de Março – não aproveitando o tempo que pode ter ganho com a proibição da entrada no país de passageiros estrangeiros vindos de voos da China, decretada um mês e meio antes.

Esta decisão de Trump, anunciada no meio da pandemia de coronavírus, desencadeou uma tempestade de indignação e críticas – “Não é no meio de uma pandemia que se faz isto”, disse Amesh Adalja, especialista em doenças infecciosas da Escola de Medicina da Universidade Johns Hopkins, nos EUA, que elabora um mapa em real time dos casos e mortes em todo o mundo que é uma referência internacional.

Internamente, Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes, onde o Partido Democrata tem maioria, classificou a decisão de Trump como “perigosa e ilegal” – por violar as mesmas leis que o congelamento de ajuda à Ucrânia violou, e que desencadearam o processo de impeachment do Presidente dos EUA. Mas Pelosi não especificou ainda que decisão poderá ser tomada pelo seu partido.