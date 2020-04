Covid-19: Financial Times e Guardian vão reduzir salários de directores e administradores

Os jornais Financial Times e The Guardian vão reduzir os salários de directores e administradores, mais bem pagos, e o Telegraph vai diminuir a semana de trabalho dos departamentos fora da redacção por causa da quebra na circulação das edições impressas e à redução significativa da publicidade devido à crise provocada pela pandemia da covid-19.

No Financial Times, os salários de 80 pessoas vão ser reduzidos em 10% até ao final do ano, segundo noticia o próprio jornal.

Apesar de estes três jornais estarem a ter recordes de audiência desde o início da pandemia, o quase desaparecimento dos anunciantes e a falta de receitas em banca, devido ao confinamento e ao encerramento de muitos postos de venda, está a provocar quebras grandes nas receitas.

Segundo o FT, o Guardian estima ter perdas de 20 milhões de libras nos próximos seis meses. O Telegraph está a centrar a sua redução de custos nas áreas fora da redacção - vai reduzir o trabalho das equipas de áreas que não o jornalismo a quatro dias, com redução de 20% nos salários.

Os três jornais vão usar mecanismos de apoio do Governo para porem parte limitada dos seus funcionários em licença com vencimento.

A crise na imprensa está a afectar jornais em todo o mundo, com as empresas de comunicação a reduzirem custos e pessoal. Alguns dos afectados, diz o FT, são o Daily Mail e o Los Angeles Times, assim como as publicações do grupo Condé Nast. O Washington Post, o New York Times e o Wall Street Journal devem anunciar medidas de redução de custos em breve.