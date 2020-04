Hotéis DHM recebem desalojados e auxiliares no combate à covid-19

A marca de gestão hoteleira Discovery Hotel Management (DHM), responsável por 17 hotéis, iniciou no mês de Abril um conjunto de iniciativas pro-bono de sensibilização, solidariedade e apoio operacional às vítimas e pessoal auxiliar da pandemia de covid-19.

Nesse sentido, abriu o hotel Ramada Lisbon by Wyndham para o acolhimento de idosos desalojados de lares encerrados, por motivos de segurança. A iniciativa, pedida pela Câmara de Lisboa, disponibiliza 90 quartos e já recebeu os primeiros hóspedes, anuncia a empresa em comunicado.

Na Lousã, o Palácio da Lousã Boutique já se disponibilizou para acolher igualmente idosos da região que tenham de ser transferidos devido ao encerramento dos lares ou outras instituições de acolhimento. Em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, o Azor Hotel está desde o final de Março a cooperar com as autoridades açorianas, acolhendo e alimentando operacionais da Protecção Civil e Bombeiros.

Francisco Moser, da DHM, apela a outros hotéis para participarem neste movimento de apoio. “A palavra atitude é uma palavra definidora do nosso conceito e estilo de hotéis, por isso neste momento complicado não poderíamos assumir uma atitude passiva. Desde o primeiro momento temos estudado formas de apoio e colaboração com as autoridades e profissionais de saúde. Não podíamos ficar indiferentes à causa, nem aos pedidos que nos foram endereçados, sobretudo pelas autarquias. É fundamental que outras unidades hoteleiras se juntem as estas iniciativas, oferecendo disponibilidade e apoio real às comunidades onde estão inseridas”, afirma no comunicado.

Outros hotéis da DHM, como o Douro41, o Vila Monte Farm House e o Santiago Hotel Cooking & Nature, têm realizado acções de apoio a instituições de apoio ao local através de doação de bens materiais ou alimentares.