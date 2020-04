Covid-19: Cascais cede 850 mil máscaras para IPSS venderem à população

A Câmara de Cascais vai ceder a partir de quinta-feira 850 mil máscaras de protecção individual a instituições particulares de solidariedade social (IPSS), que irão disponibilizá-las depois aos cidadãos a 70 cêntimos por unidade, foi anunciado nesta quarta-feira.

Em comunicado, a autarquia, no distrito de Lisboa, explica que a iniciativa se insere no programa “Máscaras Acessíveis”, que tem uma série de regras de forma a evitar “situações de açambarcamento” e a alcançar um vasto número de pessoas.

Cada cidadão terá direito a comprar três máscaras, por semana, apresentando um comprovativo de morada e o número de identificação fiscal.

De acordo com a nota, o município de Cascais garantiu já o fornecimento de equipamento “a todos os que estão na primeira linha” e mais expostos à possibilidade de “serem contaminados e contaminarem a comunidade, em especial os lares de idosos”.

“A partir das 00ho0 de 02 de Maio estaremos em condições de distribuir máscaras de forma generalizada a preços mais baixos do que os 70 cêntimos. Presumo que por essa altura sejam necessárias mais máscaras e, em muitos casos, os cidadãos terão a necessidade de mais do que uma máscara por dia”, refere o presidente da autarquia, Carlos Carreiras, citado na nota.

Carlos Carreiras aposta ainda na produção própria de máscaras, referindo que irá ser lançada uma outra campanha “Faça você mesmo”, para a qual a autarquia irá dar “toda a informação necessária, incluindo os materiais recomendados pelo Infarmed”, no âmbito das respostas comunitárias.

De acordo com a autarquia, o programa “Máscaras Acessíveis” visa dotar todos os cidadãos dos meios de protecção contra o coronavírus, quebrar os movimentos especulativos que levaram estes equipamentos a ser transaccionados muito acima do seu valor de mercado e capacitar as IPSS de recursos financeiros, aproximando os cidadãos destas instituições.

Os cidadãos devem dirigir-se a uma das 17 IPSS que fazem parte deste programa. Os endereços podem ser encontrados na página da Câmara Municipal de Cascais na internet e devem ser escolhidas as instituições mais próximas das suas áreas de residência, para evitar grandes movimentos fora de casa.

Os maiores de 65 anos e grupos de risco podem fazer-se representar por um familiar, vizinho ou alguém que lhe seja próximo, que deverá sempre apresentar a sua identificação e a do comprador. Os maiores de 65 anos podem igualmente recorrer aos voluntários e à “Linha Sénior” da Câmara de Cascais.

O horário para a compra das máscaras nas instituições será entre as 09h00 e as 17h00. Para que a utilização das máscaras seja a correcta, estas terão as instruções de uso na embalagem.

Acabada esta primeira fase de distribuição, “forçosamente restritiva”, a Câmara promete mais esforços para que mais máscaras cheguem aos cidadãos antes do levantamento do estado de emergência.