Covid-19: dois milhões de infectados

Infecções confirmadas e percentagem das que resultaram em mortes Cálculos do PÚBLICO a partir dos dados da Universidade de Johns Hopkins para os valores de infectados por país e Banco Mundial para os valores da população por país. Os valores referentes aos casos de covid-19 no mundo são todos da Universidade Johns Hopkins, extraídos em 15 de Abril às 13h10.

*Vários peritos e organizações têm sublinhado que não é possível saber ao certo qual a letalidade desta doença (desde logo porque muitos casos são assintomáticos) e que é difícil fazer comparações porque, entre outras razões, há diferentes políticas de testagem da população em diferentes países, o que interfere com o número de casos reportados.

Como evoluíram as curvas de cada país após os primeiros 200 infectados

A evolução dos casos de infecção varia muito de país e depende de uma série de factores, a começar pelas medidas adoptadas para mitigar e conter a doença e da resposta das populações às mesmas. O distanciamento social (incluindo o isolamento dos doentes e quarentenas para as pessoas que com eles contactam), as medidas de autoprotecção (como lavar as mãos ou a utilização de máscaras quando indicadas), a capacidade de resposta dos serviços de saúde e de testes são alguns factores-chave. Neste gráfico compara-se a evolução de cinco países europeus e da China após a confirmação do 200.º caso em cada um deles. Na linha relativa a Portugal pode ficar a saber, por exemplo, quantos dias passaram até agora desde o 200.º caso e quantos mais casos se somaram a esse dia após dia. O mesmo para cada um dos restantes países: Espanha, Itália, EUA, Alemanha e China.

No mapa em baixo pode fazer o exercício com quantos países entender. Basta clicar num ou mais e verá em que ponto se encontra esse país, com quantos casos no total e quantos por milhão de habitantes. No gráfico ao lado conseguirá visualizar como tem sido a evolução nos países que optou por comparar.

Shift + clique nos países do mapa que pretende comparar

Casos confirmados por milhão de habitantes Shift + clique nos países que pretende comparar Clique nos países para ver a evolução