Hotéis de luxo partilham receitas para preparar em casa

Está com saudades das férias, passar a noite num hotel e jantar no restaurante? A Condé Nast Johansens quer ajudar e partilhou os segredos da cozinha dos hotéis do guia de luxo para 2020. De Portugal, pode aprender a cozinhar uma cataplana do Tivoli Carvoeiro Algarve Resort ou um arroz de lavagante do Tivoli Avenida Liberdade Lisboa.

Não é altura para viajar e os hotéis estão fechados, mas os sabores de Itália, Espanha, França, Reino e, claro, Portugal podem chegar à sua mesa. Alguns restaurantes dos hotéis incluídos no guia de hotéis de luxo e spas da Condé Nast Johansens decidiram partilhar receitas da sua cozinha para ajudar a ultrapassar o isolamento social.

Do hotel Dar El Dadaka, em Marrocos, pode aprender-se a preparar uma salada de laranja com sementes de funcho. Já o chef do Sina Centurion, em Veneza, Itália, ensina a preparar uma receita de lagostim. De Portugal, surgem as receitas do Tivoli Carvoeiro Algarve, do Tivoli Avenida da Liberdade e do Anantara Vilamoura, que além de pratos, incluem cocktails.

Cataplana de Peixe e Marisco do chef Bruno August Ingredientes:

• 300gr Pargo vermelho

• 300gr Robalo

• 300gr Tamboril

• 100gr Mexilhões

• 150gr Amêijoas

• 150gr Camarões

• 200gr Cebola

• 200gr Tomates maduros

• 100gr Pimentos verdes

• 100gr Pimentos vermelhos

• 50gr Alho

• 100gr Presunto em cubos

• Uma folha de louro

• 5ml Azeite

• 2,5dl Vinho branco

• 10 Batatas pequenas

• Coentros

• Sal marinho

• Pimenta preta

• Uma malagueta fresca Preparação:

1. Corte as cebolas e os pimentões em Juliana e fatie os dentes de alho.

2. Na cataplana, refogue o presunto no azeite, adicione a cebola, o alho e os pimentos, a malagueta e a folha de louro.

3. Adicione o vinho branco.

4. Adicione os tomates e metade dos coentros picados.

5. Coloque o peixe sobre a mistura e adicione sal marinho e pimenta.

6. Feche a cataplana e cozinhe por 10 minutos em lume médio.

7. Adicione o marisco, as batatas já cozidas anteriormente e o resto dos coentros.

8. Feche a cataplana e cozinhe por mais 5 minutos.

9. Prove, tempere (se necessário) e sirva. Hotel Tivoli Carvoeiro

As receitas podem ser consultadas na secção Inspirations da Condé Nast Johansens. Quem as recriar é convidado a partilhar o resultado nas redes sociais identificando a editora @CNJohansens. As melhores fotografias serão depois partilhadas.