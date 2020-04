Gonçalo Gil Mata. Produtividade e estabilidade emocional em tempos de isolamento e teletrabalho

O convidado desta semana no podcast 45 Graus é Gonçalo Gil Mata, especialista em performance organizacional, produtividade pessoal e interpessoal, comunicação, liderança e psicologia motivacional. Colabora quer com pessoas quer com organizações para aumentar o desempenho de indivíduos e grupos, o que o leva a explorar questões desde a produtividade à motivação, passando por liderança e a comunicação entre pessoas nas organizações.

Vive-se actualmente um período de enorme incerteza em relação ao futuro, o que inevitavelmente afecta tanto a vida pessoal como o trabalho. Além disso, muitos estão há um mês em isolamento social e a trabalhar a partir de casa.

Esta nova situação levanta uma série de desafios, quer para a produtividade, quer para a gestão das organizações, mas também para o bem-estar emocional, inevitavelmente afectado pela incerteza em relação ao futuro, pelo isolamento social e ainda, em muitos casos, pela presença de filhos durante o dia em casa.

Neste episódio especial sobre covid-19, a conversa é focada não apenas em compreender estes desafios mas sobretudo em perceber que soluções práticas podem adoptar as pessoas e as organizações para gerir estes tempos.

