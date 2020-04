Sovina com conversas (online) à volta da cerveja

Para tentar aproveitar o tempo de isolamento social, a marca de cervejas artesanais Sovina (do grupo Esporão) anunciou uma temporada de conversas virtuais em Abril. O mestre cervejeiro da casa, Fábio Torre, recebe os convidados para debater temas ligados ao mundo cervejeiro, incluindo o que se poderá esperar após esta temporada em casa.

Depois do início a 13 de Abril, o programa prossegue a 15 de Abril com uma entrada ao vivo no Instagram do grupo Esporão, que tem vindo a animar a sua presença naquela rede social.

Até finais do mês, as restantes conversas terão lugar na página do Instagram da própria Sovina.

Eis a programação completa das conversas à volta da cerveja:

15 de Abril: Prova de cervejas Sovina, com Fábio Torre

17 de Abril: Conversa com Tiago Lopes, apresentador do Podcast “Quem bebe por gosto”.

20 de Abril: Conversa com Sérgio Cambas, d’ O Paparico e da Cervejaria Brasão.

22 de Abril: Conversa com Hugo Martins, responsável pela loja da Sovina.

24 de Abril: Conversa com Román Jové, da espanhola Cervecera Península.