Licor Beirão doa desinfectante a SNS e supermercados, apoia restauração e premeia quem está em casa

A empresa do Licor Beirão anunciou o seu plano de “apoio ao país”, baseado em três vertentes, três campanhas: apoio ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), à restauração e incentivo a grupos de risco para ficarem em casa.

Para ajudar a manter as pessoas em casa, a marca tem uma campanha especial destinada aos cidadãos com mais de 65 anos de idade. Após o registo do participante, a Beirão pode a qualquer momento telefonar-lhe para casa. Caso o participante esteja em casa, ao jeito dos tradicionais passatempos telefónicos (quem tiver +60 deve lembrar bem um dos mais célebres, o Jogo da Mala da Renascença, com António Sala e Olga Cardoso), ganha o prémio: uma garrafa do licor que há quase um século é Beirão e famoso por todo o país ("O licor de Portugal” é mesmo o seu slogan maior).

” Apesar dos constantes apelos para que as pessoas se mantenham em casa, há ainda muitas pessoas que não conseguem resistir ao apelo de sair. Curiosamente e perigosamente, os mais ‘desobedientes’ são os mais idosos, que insistem em manter algumas das rotinas que sempre tiveram”, indica a empresa. “Mas se não os conseguimos convencer que sair de casa tem sempre perigos, talvez os consigamos convencer que ficar em casa também pode ter vantagens”. No caso, licorosas.

A acção "Atende! Que é Beirão” faz parte de um pacote de medidas anunciadas pela empresa, que também contará com um fundo de apoio aos colaboradores de bares, cafés e restaurantes. “O valor integral das vendas das garrafas de 20cl de LB e de 10% de produtos seleccionados revertem para um fundo a ser distribuído por colaboradores de cafés, bares e restaurantes lesados por esta crise.”

O fundo arrecadará uma parte do valor da venda dos licores para a redistribuição. Neste capítulo, a empresa é até mais voluntariosa e lança o desafio a outras empresas: “Vamos precisar de mais marcas para fazermos a diferença. Quem se junta a nós?”. Segundo adiantam em comunicado, “a forma de distribuição será definida nas próximas semanas”.

Além destas duas campanhas, a marca promete também um apoio directo ao SNS e a redes de vendas em matéria de protecção: vai converter uma parte do álcool utilizado na produção em gel desinfectante. Este será doado aos hospitais e às “equipas das redes de supermercados”.