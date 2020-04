Volta a França adiada para o final de Agosto

Já era dado como certo, mas agora é oficial: a Volta a França em bicicleta, que deveria ir para a estrada a 27 de Junho, foi adiada para 29 de Agosto, devido à pandemia de covid-19.

A União Ciclista Internacional (UCI) confirmou-o nesta quarta-feira, não adiantando qualquer alteração ao percurso delineado - que terá partida em Nice e a chegada já habitual aos Campos Elísios, em Paris.

“A realização deste evento nas melhores condições possíveis é considerada essencial, dado o seu lugar central na economia do ciclismo e a sua exposição, em especial para as equipas que beneficiam de uma visibilidade sem paralelo”, justificou o organismo, em resposta às declarações do presidente francês Emmanuel Macron, que decretou o cancelamento de todos os grandes eventos públicos no país até meados de Julho.

Além do adiamento, não há qualquer informação adicional sobre os moldes da corrida, apesar de alguma imprensa gaulesa avançar a possibilidade de a prova ser realizada sem público na estrada.

“Considerámos um adiamento para Agosto, nunca pensámos no mês de Julho. Era preciso termos dois meses antes do arranque do Tour: um mês inteiro de preparação e treinos [o dia 11 de Maio é apontado como o prazo para uma saída parcial e regrada do confinamento] e depois algumas semanas para termos uma prova de referência”, explicou Christian Prudhomme, director do Tour.