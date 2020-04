Morreu o escritor brasileiro Rubem Fonseca

O escritor brasileiro Rubem Fonseca, Prémio Camões 2003, morreu esta quarta-feira num hospital do Rio de Janeiro confirmou a família do escritor ao PÚBLICO. O autor de Agosto tinha 94 anos. Vencedor de cinco Prémios Jabuti e do Prémio Juan Rulfo, Rubem Fonseca era um dos mais importantes e singulares escritores brasileiros contemporâneos.Entre as suas personagens mais conhecidas e protagonista de alguns dos seus romances e contos notabilizou-se o detective privado Mandrake.

Em 2012, o escritor recebeu o Prémio Correntes d'Escritas e esteve em Portugal, em Lisboa e na Póvoa de Varzim, onde numa das suas raras aparições em festivais literários fez uma conferência inesquecível.

Francisco José Viegas, o secretário de Estado da Cultura na época, condecorou-o com a Medalha de Mérito Cultural. Nessa altura, escreveu um texto evocativo no PÚBLICO onde explicava que “Rubem Fonseca fez mais do que modelar histórias, escrever, representar, descer aos infernos, levar-nos a passear pelas penumbras do Rio (a mais impura das belezas urbanas)" nas “páginas de historiografia de Agosto até ao rodopio cinematográfico de E do Meio do Mundo Prostituto Só Amores Guardei ao Meu Charuto, passando pela admirável máquina de criação de personagens que é Feliz Ano Novo”.

Para o editor e escritor Francisco José Viegas e profundo conhecedor da obra do escritor brasileiro, ​ A Grande Arte, é o seu romance preferido de todos os que Rubem Fonseca poderia ter escrito. “É talvez injusto para um escritor que, depois de A Grande Arte, escreveu Buffo & Spallanzani, Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos e ainda os contos de O Buraco na Parede, Histórias de Amor, A Confraria dos Espadas, Pequenas Criaturas ou a retoma do personagem Mandrake em A Bíblia e a Bengala, um divertimento, sem falar da maravilhosa incursão pela música em O Selvagem da Ópera, uma espécie de biografia de António Carlos Gomes. Mas A Grande Arte, romance que atravessa o género policial como um tormento, dilacerando-o de ironia, de literatura e de melancolia, é uma revisão moderna e brasileira do ‘cânone policial’, exaltando as suas virtudes, expondo as suas vicissitudes e fragilidades, e rindo da ortodoxia”, defendia nessa evocação.

Além de tudo isso, que não é pouco, Rubem Fonseca desdramatizou o uso da língua portuguesa, recriando-a, reinventando-a graficamente; ele é, provavelmente, o mais brilhante autor de diálogos na nossa língua, sem ceder à banalidade do coloquialismo, às marcas regionais ou às fáceis armadilhas da ortofonia.

Nascido em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 11 de Maio de 1925, José Rubem Fonseca era licenciado em Direito. A sua formação académica, o seu trabalho como Comissário na Polícia, a sua especialização em psicologia criminal e toda a sua experiência e contactos inerentes à actividade policial marcaram fortemente a sua obra literária e criativa.

Na altura em que lhe foi atribuído o Prémio Camões, o professor Eduardo Prado Coelho, que fazia parte do júri, lembrava no PÚBLICO que quando A Grande Arte foi lançado em pequena edição em Portugal, logo aí se formou um clube de fanáticos pelo escritor. Contava que a escrita de Rubem, era “urbana, directa" e conseguia uma enorme comunicação com os novos leitores.