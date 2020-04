Je T’Aime, só até ao final do mês

A nota de apresentação da peça de dança diz: “Je T’Aime é um trabalho que coloca o corpo empático e a relação amorosa em evidência. A dança como troca de energia entre dois corpos. Um ritual como ponto final de uma relação. Um momento de catarse a dois. Como construir e coexistir sem perder a sua individualidade natural e essencial?”

A peça é de João Costa Espinho (1979), bailarino e coreógrafo que se inspira na relação entre a arte e a ciência para dar corpo às suas criações.

Com apresentação marcada para Novembro deste ano, no Teatro Aveirense, Je T’Aime é transmitido online, a partir desta quarta-feira e até 30 de Abril, no canal Vimeo, numa produção com a associação Teoria Aprazível. Em palco, a acompanhar João Costa Espinho, está Joana Castro.