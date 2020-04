Festival Cannes continua em suspenso, mas o seu mercado vai mesmo ser só online

O impasse continua quanto ao Festival de Cannes, mas mostrar os novos filmes do ano continuará o seu lado negocial sob a forma de um mercado online. Com as restrições à circulação e aos ajuntamentos em vigor em França pelo menos até meados de Julho, o mais importante festival de cinema do mundo admitia terça-feira que é “difícil pensar que o Festival de Cannes possa ser este ano organizado segundo o seu modelo habitual”. Na sexta-feira deverá ser anunciado que o Marché du Film, o braço comercial de Cannes, será no final de Junho e via Internet.

O futuro do Festival de Cannes é uma das incógnitas de uma temporada que já nada tem de normal no mundo do cinema. Deveria decorrer em Maio, depois foi adiado para finais de Junho ou início de Julho e depois do aviso do Presidente francês de que os festivais seriam proibidos pelo menos até meados desse mês devido à crise do novo coronavírus, a organização dizia terça-feira que continua a lutar pela sua realização ainda em 2020. Uma coisa estava fora de questão, diziam dia 8 — a sua realização online, como irá acontecer a partir de sexta-feira com o festival Visions du Réel, por exemplo.

E será precisamente na sexta-feira que, escrevem as revistas especializadas Variety, Screen International e Hollywood Reporter, o Marché du Film será oficialmente transformado num mercado virtual. Vários agentes de vendas e compradores internacionais confirmaram as datas e o plano para o Marché du Film virtual de 2020.

Mais de 12.500 pessoas em 2019

Todos os anos, o mais importante mercado para o cinema independente decorre em paralelo com o Festival de Cannes — que reúne cerca de 200 mil espectadores nas suas sessões mas recebe também perto de 40 mil profissionais do sector. As compras de direitos de distribuição, exibição e representação são uma parte essencial do Festival de Cannes, embora o rosto menos visível de um evento que reúne estrelas na passadeira vermelha e algum do melhor cinema de autor do mundo. Em 2019, escreve a Variety, o Marché recebeu mais de 12.500 pessoas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Estes profissionais tratam também de angariar financiamento para novos projectos e, este ano, de dar força à retoma de um sector fortemente afectado pela crise sanitária tanto pelo encerramento de dezenas de milhares de salas de cinema em todo o mundo quanto pela paralisação de filmagens e produções. Outros festivais de menor dimensão mas importantes para o lançamento de novos filmes foram cancelados logo no início de Março, como é o caso do South by Southwest ou do Festival de Tribeca.

O Marché du Film 2020 deverá decorrer entre 22 e 28 de Junho independentemente do futuro próximo do festival, escrevem as publicações, que recordam que o responsável do mercado, Jerome Paillard, já tinha admitido que as negociações, apresentações promocionais e mesmo a exibição de alguns filmes poderiam decorrer online via ferramentas como o Zoom ou a plataforma própria Cinando. Estas movimentações fazem eco de um plano já antecipado pela Hollywood Reporter da realização de um “mercado virtual alternativo” para os negócios que gravitam à volta do festival e que tem como autores essencialmente os agentes da indústria norte-americana.