Espectáculos de John Cleese adiados para Junho de 2021

Os espectáculos de John Cleese, marcados para Maio, foram adiados devido à actual pandemia. O Monty Python tinha cinco actuações marcadas para o Coliseu dos Recreios, em Lisboa, a decorrer de 3 a 7 de Maio, que foram agora adiadas para Junho de 2021, entre os dias 18 e 22, no mesmo local.

Os bilhetes já adquiridos são válidos para as novas datas, segundo o ordenamento original das datas dos espectáculos. Ou seja, os bilhetes adquiridos para 3 de Maio dão agora entrada para o dia 18 de Junho, os de dia 4 de Maio, para 19 de Junho, e assim sucessivamente.

Intitulado Last Time To See Me Before I Die, é um espectáculo de stand-up que o humorista britânico estreou há seis anos e no qual faz uma retrospectiva da sua carreira com os Monty Python, abordando o percurso da famosa trupe formada, além dele, por Graham Chapman, Michael Palin, Eric Idle, Terry Gilliam e pelo recentemente falecido Terry Jones – Chapman é o outro Monty Python já desaparecido, levado por um cancro em 1989 —, aproveitando também para desvendar as origens e o processo criativo do humor que, além dos Monty Python, criou, por exemplo, na série televisiva Fawlty Towers.