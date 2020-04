O cinema de Teresa Villaverde vai ao domicílio

Os Mutantes (1998) e Où en êtes-vous, Teresa Villaverde? (2019) são os dois filmes da cineasta portuguesa que agora podem ser vistos online.

Inicialmente previsto para ser um documentário, Os Mutantes é uma ficção sobre Andreia, Pedro e Ricardo, três jovens que sobrevivem nas ruas de Lisboa, e da sua transformação em adultos. Para realizar este filme, Teresa Villlaverde passou meses a visitar instituições de reinserção social, sendo esta história inspirada nas pessoas que conheceu.

O foco está no “mundo dos esquecidos, dos sobreviventes, os seus laços de solidariedade, os seus códigos, as suas poucas esperanças”. Pode ser visto até ao dia 25 de Abril, no canal Vimeo da Alce Filmes.

Noutra plataforma, no YouTube do Centre Pompidou, está disponível Où en êtes-vous, Teresa Villaverde? Realizado no âmbito da retrospectiva que o centro cultural parisiense dedicou em Junho do ano passado à cineasta, o documentário foi filmado “na quadra da Estação Primeira de Mangueira, no Rio de Janeiro, no dia da votação do júri que atribui o título de campeã à escola vencedora do Carnaval após os desfiles no Sambódromo”.