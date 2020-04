Casa da Música celebra 15 anos em modo online

Não era este o programa com que a Casa da Música, no Porto, previu assinalar, esta quarta-feira e até ao final da semana, o 15.º aniversário da abertura do edifício projectado por Rem Koolhaas, e que tinha como prato forte a estreia mundial de uma peça para grande orquestra do compositor residente no Porto este ano, o francês Philippe Manoury.

Em alternativa, e condicionado pelo confinamento imposto pela covid-19, o programa desta quarta-feira será exclusivamente apresentado online, com um alinhamento que começa, logo pelas 10h, com um vídeo a recordar os 15 anos de história da Casa, e fecha, pelas 22h, com a transmissão do concerto da Missa em Si menor, de Bach, que reuniu no palco da Sala Suggia a Orquestra Barroca, o Coro e o Coro Infantil.

Pelo meio, ver-se e ouvir-se-ão gravações de outros concertos, bem como mensagens dos maestros das formações residentes: Baldur Brönnimann, Peter Rundel e Laurence Cummings. Vai ser também lançado hoje o blogue casadamusica.com.