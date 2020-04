Um quarto dos alunos não fez trabalhos em casa durante o confinamento

Um quarto dos estudantes não fez os trabalhos que lhes foram enviados pelos professores durante as duas primeiras semanas de suspensão das aulas, revela um inquérito feito pelo Observatório de Políticas de Educação e Formação. “Falta de tempo”, justifica-se a maioria. O “verdadeiro teste” ao ensino à distância começa esta terça-feira com o arranque do 3.º período, adverte Ana Benavente, que coordena esta investigação.

