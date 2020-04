O que precisa de saber hoje sobre a covid-19

Até esta terça-feira, Portugal registava 567​ mortes pela covid-19 – mais 32 do que na segunda-feira, o que corresponde a um crescimento de 6%. Desde o início de Março foram confirmados 17.448​ casos positivos – dos quais 514 nas últimas 24 horas, o que equivale a um crescimento de 3%. Os dados constam do último boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde. De acordo com o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, há 1227 pessoas internadas (7% do total de casos) e 15.327 em tratamento domiciliário.

Morreu a imunologista Maria de Sousa, vítima de covid-19

“Deixa um legado incontornável na ciência”, sublinhou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. As reacções, de resto, foram muitas ao longo do dia. Maria de Sousa, “uma cientista de corpo inteiro, a tempo inteiro”, nas palavras da directora executiva do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes, Maria Manuel Mota, morreu aos 81 anos, nos cuidados intensivos do Hospital São José, em Lisboa, vítima de covid-19 e depois de uma semana de internamento. Leia aqui e aqui. E ainda um texto do ministro da Ciência e do Ensino Superior, Manuel Heitor: “A ciência cura, mas é um campo de batalha!​"

Foto Nuno Ferreira Santos

O Grande Confinamento será a pior recessão desde a Grande Depressão

O dia foi marcado pelas questões económicas. O FMI prevê uma queda de 3% no PIB mundial, com a economia da zona euro a cair 7,5%. É a maior quebra em 90 anos, mas, alerta, há “riscos severos de um resultado pior”. Em Portugal, o PIB pode afundar-se 8%. Leia mais aqui. E também aqui.

Governo garante sobrevivência da TAP e não exclui nacionalização

Apesar de todos esperarem as declarações do primeiro-ministro, António Costa, foi o ministro de Estado da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, a fazer o balanço de uma reunião de videoconferência com 25 economistas e académicos sobre o estado da economia. Questionado sobre uma solução para a TAP, empresa fortemente abalada pela pandemia de covid-19, o ministro garantiu que o Estado irá assegurar a sobrevivência da companhia aérea, não excluindo um potencial cenário de nacionalização. De resto, está a ser planeada uma reabertura gradual da economia, adiantou o ministro, através da suavização das restrições previstas, mas sempre com a confiança e segurança dos cidadãos em mente. Ainda não existe, porém, uma data concreta para esta reactivação, visto que o estado de emergência poderá ser novamente prolongado. Leia aqui. E aqui.

Foto TIAGO PETINGA/Lusa

82% das empresas a funcionar, mas muitas com quebras acima de 50%

Na semana que antecedeu a Páscoa, 82% das empresas mantinham-se em produção ou em funcionamento, mesmo que parcialmente; 16% encontravam-se temporariamente encerradas — o que está a levar a uma redução drástica no número de pessoas efectivamente a trabalhar; e só 2% revelaram ter encerrado definitivamente. No alojamento e restauração, mais de metade das empresas encerraram temporariamente. Os dados estão num inquérito do INE e do Banco de Portugal divulgado nesta terça-feira. Leia aqui.

Foto Nelson Garrido

Haverá condições para aumentar salários da função pública?

Logo pela manhã, numa entrevista à Rádio Observador, António Costa avisou: “Pode não haver” condições para aumentar salários da função pública em 2021. “Seguramente antes do Orçamento do Estado para 2021 teremos de discutir um Orçamento Suplementar para 2020 que incorpore o aumento brutal da despesa que resultou dos investimentos no SNS e nos custos de medidas sociais, como as de apoio aos rendimentos e ao emprego.” Por isso, “pode não haver condições para aumentar salários da função pública como pode ser que haja condições”. Leia aqui.​

Empréstimos para pagar rendas já podem ser pedidos

Foi publicada nesta terça-feira, e entra amanhã em vigor, a portaria que regula o regime excepcional para as situações de mora no pagamento da renda devida nos termos de contratos de arrendamento urbano habitacional e não habitacional. Leia aqui e aqui um guia completo sobre como funciona esta medida.

Foto Nuno Ferreira Santos

Autarquias não tiveram acesso a listas de pessoas em confinamento obrigatório

As autarquias pretendiam obter as listas com os nomes das pessoas sujeitas a confinamento obrigatório devido à pandemia de covid-19, mas só as forças e serviços de segurança tiveram acesso aos documentos, refere o relatório sobre a aplicação do primeiro período do estado de emergência, entregue nesta segunda-feira na Assembleia da República. Pretendeu-se “salvaguardar a privacidade dos cidadãos e evitar a estigmatização social dos visados”, lê-se ainda no documento. A notícia completa está aqui.

Foto Nuno Ferreira Santos

Contratos dos bolseiros de investigação voltam a ser prolongados

Os contratos dos bolseiros que são financiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia vão ser prolongados por mais um mês, anunciou a administração deste organismo público. A medida já tinha sido tomada no mês passado e é agora replicada, como forma de mitigar os efeitos que as medias de contenção da covid-19 têm tido nos planos de trabalhos dos investigadores. Leia mais aqui.

Já há calendário para os exames do secundário

O exame de Português abre a época de provas nacionais, a 6 de Julho, e o de Espanhol encerra-a, a 7 de Setembro. As novas datas dos exames nacionais do ensino secundário foram anunciadas no dia em que arrancou o 3.º período lectivo. A 1.ª fase dos exames nacionais será de 6 a 23 de Julho e a segunda de 1 a 7 de Setembro. Como pode ler aqui. O Ministério da Educação anunciou também uma parceria com o YouTube e com a empresa Thumb Media, para permitir aos professores disponibilizarem aulas e outros recursos de ensino na mais global plataforma digital de vídeos, como está explicado aqui.

Foto Ana Banha

SEF já controlou quase 170 mil pessoas nas fronteiras

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), com a colaboração da GNR, já controlou 169.616 cidadãos até ao final de segunda-feira, 13 de Abril, revelou nesta terça-feira o Ministério da Administração Interna. Do total, 1500 foram impedidos de entrar em território nacional e um foi detido por uso de autorização de residência falsa, no ponto de passagem autorizado de Vila Verde da Raia, Chaves. Leia mais aqui.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

África: 52 países afectados

Em França, o número de pessoas infectadas com o novo coronavírus subiu para 103.573, mais 5500 que no dia anterior. Morreram 541 pessoas nas últimas 24 horas, o que eleva o total para 15.729 vítimas mortais. Espanha registou, por seu lado, mais 567 mortes. O país confirmou até agora 172.541 infectados e 18.056 óbitos. Da Alemanha chegaram boas notícias. Voltou a registar-se um número de novos casos curados de covid-19 (cerca de 3600) superior ao número de novas infecções (2082) nas últimas 24 horas. No continente africano, o número de casos confirmados já superou a barreira dos 15 mil, fez saber a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC). A covid-19 já chegou oficialmente a 52 dos 54 países do continente e matou mais de 800 pessoas. Segundo a OMS, uma vacina para combater o novo coronavírus só deve chegar daqui a um ano, ou até mais tarde. Este é o resumo dos dados da pandemia a nível mundial.