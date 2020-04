Portugal está a sair-se bem no travão à covid-19. Mas sobretudo por más razões

O isolamento dos idosos e a falta de coesão territorial, marcada por um arreigado despovoamento do interior, são algumas das especificidades portuguesas que, no actual contexto de pandemia, jogam a favor de Portugal no combate à propagação do novo coronavírus. Ao PÚBLICO, um historiador, um médico de saúde pública, um virologista, um sociólogo e um geógrafo admitem ainda que a baixa escolaridade da população, que favorece a cultura dos ecrãs e a consequente “domesticidade”, ajudam a explicar a manutenção de uma curva epidemiológica “achatada”, a par da menor propensão dos portugueses para o uso de transportes públicos e das descontinuidades territoriais que, como no Alentejo, criam “vazios” entre as aldeias, protegendo os idosos que lá vivem “e que não saem para lado nenhum”.

Continuar a ler