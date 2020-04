Já há datas para os exames nacionais do secundário

O exame de Português abre a época de provas nacionais, a 6 de Julho, e o de Espanhol encerra-a, a 7 de Setembro. As novas datas dos exames nacionais do ensino secundário foram anunciadas nesta terça-feira, dia em que começa o terceiro período lectivo.

Fruto da pandemia de covid-19 e consequente suspensão das aulas, o Governo decidiu atrasar os exames, para dar mais margem às escolas para concluírem as aulas e, por extensão, cobrirem todos os conteúdos programáticos - que serão, como anunciou o executivo, avaliados por inteiro nos exames.

A primeira fase dos exames nacionais será de 6 a 23 de Julho e a segunda de 1 a 7 de Setembro. Entre os exames habitualmente mais concorridos, destaque para o de Português, marcado para 6 de Julho, o de Física e Química para dia 9, o de Matemática para dia 15, e o de Biologia e Geologia para dia 17.

O calendário anunciado esta terça-feira terá relevância para menos alunos, relativamente aos anos anteriores, já que os estudantes apenas farão exames nas disciplinas utilizadas para ingresso ao ensino superior.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto Calendário da 1.ª fase

Foto

O decreto publicado pelo Governo estabelece, também, os períodos de matrícula para o pré-escolar e o 1.º ciclo. Pode ler-se que “o pedido de matrícula é apresentado preferencialmente via Internet, no portal portaldasmatriculas.edu.gov.pt (...) na educação pré -escolar e no 1.º ciclo do ensino básico, o período normal de matrícula para o ano escolar de 2020/2021 é fixado entre o dia 4 de Maio e o dia 30 de Junho de 2020”.