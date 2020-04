GNR e PSP detiveram 15 pessoas por violação do confinamento durante operação “Páscoa em Casa”

Foram feitas 15 detenções por violação de confinamento durante a operação “Páscoa em Casa”, realizada entre a 00h00 de 9 de Abril e até às 24h00 de segunda-feira. No balanço realizado esta terça-feira pela Polícia de Segurança Pública (PSP) e pela Guarda Nacional Republicana (GNR), as duas forças de segurança registaram um total de 87 detenções e o encerramento de 227 estabelecimentos.

Das 15 detenções por violação do confinamento obrigatório, uma foi feita pela GNR e as restantes 14 pela PSP, de acordo com os dados avançados pelo director de Operações da GNR, Vítor Rodrigues, e por Luís Elias, Superintendente da PSP.

No total, estiveram envolvidos nas mais de 9500 acções da GNR e 7400 operações da PSP quase 35 mil elementos.

No total das 87 detenções, 66 foram feitas pela PSP e 21 pela GNR. A Guarda Nacional Republicana encerrou também 118 estabelecimentos, e outros 109 pela PSP, que ainda notou a detenção de 64 pessoas por condução ilegal.

Durante a operação, foram registadas pela Polícia de Segurança Pública 113 ocorrências e 10 detenções por violência doméstica. O número de situações representa uma descida de 47% face ao mesmo período da 2019. Apesar de ainda ser “cedo” para tirar conclusões sobre a situação real, Luís Elias, que a situação de “isolamento social a que os cidadãos estão sujeitos” tem impacto na estatística.

Serviços telefónicos de apoio a vítimas de violência doméstica APAV | Associação Portuguesa de Apoio à Vítima

21 358 7900 UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta

218 873 005​ Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género

800 202 148​

No caso da GNR, foram registadas 167 ocorrências, também uma diminuição em relação às 198 registadas durante a Páscoa de 2019.

Luís Elias realçou que 20% das participações resultaram da participação de terceiros, um comportamento positivo que a PSP tem encorajado especialmente durante este período “de maior isolamento”.

No âmbito do programa 65 – Longe mais Perto, a GNR disse também que 8128 idosos em situações mais vulneráveis ou de isolamento foram contactados e apoiados por militares.