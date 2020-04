Como escrever sobre um amigo decapitado?

No dia 26 de Janeiro de 1536, o português Damião de Góis, que se encontrava na cidade italiana de Pádua, respondeu a uma carta de Erasmo de Roterdão, que estava em Basileia, na Suíça, e que era o mais célebre autor europeu do seu tempo.

Entre novidades sobre amigos, livros, mudanças de casa e saúde — Damião de Góis destruíra, em frustração, o bilhete em que Erasmo lhe enviara comunicando-lhe que estava cada vez mais doente com gota — há algo que Damião sente que tem de dizer ao seu amigo e mentor. Trata-se de falar da morte de Tomás Moro (ou Thomas More, ou ainda Morus, o político e jurista inglês que escrevera “A Utopia") que ocorrera no Verão passado, a 6 de Julho de 1535, através de execução por decapitação.

O podcast Agora, agora e mais agora está disponível no Spotify, na Apple Podcasts e em outras aplicações de podcasts.

Conheça outros podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.