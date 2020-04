Covid-19: há mais 32 mortes em Portugal. Região Norte ultrapassa 10.000 casos confirmados

Até esta terça-feira, Portugal registava 567​ mortes pela covid-19 – mais 32 do que na segunda-feira, o que corresponde a um crescimento de 6%. Desde o início de Março registaram-se em Portugal 17.448​ casos positivos – 514 novos casos nas últimas 24 horas, o que equivale a um crescimento de 3%. Os dados foram divulgados esta terça-feira no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Há 1227 pessoas internadas, 218 das quais nos cuidados intensivos (mais 30 do que na segunda-feira). De acordo com o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, que falou durante a conferência de imprensa diária com actualização dos números, há 1227 pessoas internadas, 7% do total de casos, das quais 1,2 se encontram em cuidados intensivos e 5,8% em enfermaria. Há ainda 15.327 pessoas em tratamento domiciliário.

Desde o início do surto, já 347 pessoas foram dadas como curadas — são mais 70 pessoas em apenas 24 horas, depois de dois dias sem alterações a este número. Uma pessoa é dada como “curada” depois de dois testes negativos.

A região Norte continua a ser a mais afectada pela pandemia em Portugal: ultrapassou esta terça-feira a barreira dos 10 mil casos confirmados (são actualmente 10.302) e 321 mortes, mais 18 do que na segunda-feira. A segunda região mais afectada é a de Lisboa e Vale do Tejo, com 3994 casos confirmados e 102 vítimas (mais seis do que ontem). No extremo oposto, as regiões menos afectadas são o Alentejo e a Madeira, com 155 e 59 casos positivos respectivamente e sem vítimas mortais a lamentar.

Olhando para a informação disponível por concelhos, verifica-se que o concelho do Porto é o que soma mais casos: são 959. A seguir, surge o concelho de Lisboa, com 946 casos positivos e Vila Nova de Gaia (884). A informação sobre os concelhos corresponde a 81% dos casos confirmados e notificados através do sistema SINAVE, informa a DGS.

Quanto a idades, 370 das 567 vítimas registadas esta terça-feira tinham mais de 80 anos. Nesta terça-feira, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, situou a taxa de letalidade global em 3,2% e, acima dos 70 anos, em 11,4%.

Na segunda-feira, registaram-se 535 mortes e 16.934 casos de infecção em todo o país.

Em todo o mundo já há quase dois milhões de infectados, de acordo com os dados da Universidade Johns Hopkins. O número de mortes globais eleva-se a 120.449. Já 461.819 pessoas foram dadas como curadas.

A Europa é um dos continentes mais afectados. Itália é o país europeu que conta com o maior número de mortes (20.465) e Espanha é o segundo país do mundo com o maior número de infecções (172.541).