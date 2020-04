Alunos vão poder aprender e ter aulas no YouTube

Depois das sessões de telescola, na RTP Memória – que começam no dia 20 –, chegam, agora, as aulas na internet, pelo YouTube. O Ministério da Educação anunciou nesta terça-feira uma parceria com o YouTube e com a empresa Thumb Media, para permitir aos professores disponibilizarem aulas e outros recursos de ensino na mais global plataforma digital de vídeos.

Esta medida pretende ajudar professores e alunos a contornarem a dificuldade de um terceiro período lectivo que, a partir desta terça-feira, será feito à distância para grande parte dos estudantes portugueses.

“O YouTube – uma das plataformas digitais de maior alcance a nível mundial — está, assim, de portas abertas para as escolas, em Portugal, com conteúdos validados pela Direcção-Geral da Educação (DGE)”, esclarece o Governo, em comunicado.

A ideia da medida é, por um lado, permitir aos professores disseminarem conteúdos que fiquem acessíveis a uma comunidade educativa alargada e, por outro, ter as sessões da telescola acessíveis on-demand nestes canais de YouTube. E serão cinco os canais, divididos por níveis de escolaridade: pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclo, e secundário.

Como fazer?

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os detalhes práticos da medida ainda não estão totalmente definidos, mas os professores que queiram saber mais sobre a denominada “Comunidade YouTube - #EstudoEmCasa” poderão, nos dias 16 e 17 de Abril, participar numa sessão online de esclarecimento, com apoio de técnicos do YouTube e da Thumb Media.

O processo de produção dos conteúdos terá, depois, quatro fases:

Professores elaboram aulas e actividades, que devem publicar nos seus próprios canais

aulas e actividades, que devem publicar nos seus próprios canais DGE valida os conteúdos

os conteúdos DGE organiza os materiais por anos de escolaridade e temas

os materiais por anos de escolaridade e temas Conteúdos estarão disponíveis nos cinco canais de YouTube pela pesquisa “DGE#estudoemcasa