“O lado solar de uma quarentena”

“Concha, não sentes que estamos ainda mais amigos?”. Esta pergunta que fiz à minha filha de 12 anos define, de certa forma, a minha quarentena e sinto o mesmo pelo Xá de 11 anos, o Ró de 9 e a Paz de 6 anos, estamos mais amigos, mais unidos, com um objetivo comum: ultrapassarmos juntos este desafio.

E que desafio! Por cada dia de quarentena faturo zero. Sou consultor na área de RH e comentador de eventos de surf para a televisão. Foi tudo adiado. Um dos ensinamentos que retirei das várias lesões que tive, enquanto skater, foi que quanto mais grave é a lesão menor é a dor, a variável “preocupação” entra na equação e é essa preocupação que nos torna mais lúcidos ao ponto de atenuar a dor.

Outro grande desafio desta quarentena é ser solteiro e pai de quatro crianças. O despertador toca todos os dias às 7h e começo as minhas rotinas que vão até às 9h, quando eles acordam. Não consigo andar em casa de pijama, arranjo-me como se de um dia normal se tratasse, depois começo com as arrumações e limpezas, deixo as coisas para o almoço mais ou menos preparadas e faço o pequeno-almoço, sempre grandes pequenos-almoços e todos juntos à mesa para começarmos o dia com boa energia. Depois são os estudos, a parte mais difícil do meu dia, os dois mais velhos, 6.º e 7.º ano, precisam apenas de algumas coordenadas, mas aos mais novos, 1.º e 4.º ano, o acompanhamento é total. Tem sido a minha maior prova, mas uma vez superada sentimo-nos bem, e esse sentimento de superação é mais um fator que tem contribuído de uma forma positiva nestes dias.

Segue-se o almoço, que é sagrado, bem como qualquer outra refeição, são 3 vezes por dia que nos sentamos todos juntos à mesa e falamos sobre os mais variados temas. Na parte da tarde terminamos as tarefas escolares e damos início às atividades, a que tem mais sucesso é a volta de bicicleta por trilhos ao lado de nossa casa. Assim que iniciámos o isolamento viemos para a nossa casa de fim-de-semana perto de Sesimbra, é um dos factores críticos de sucesso do nosso isolamento, uma casa no campo, espaçosa e com as portas sempre abertas para o jardim, não nos sentimos fechados e os miúdos andam mais à vontade. No fim do dia acendemos a lareira, jogamos jogos, jantamos e vemos televisão.

Os dias têm sido sempre dedicados a eles, passados (no momento em que escrevo) 10 dias de isolamento reparei que ia no minuto 10 do primeiro episódio da série Chernobyl e tinha lido metade de uma página de um livro. Mesmo acordando todos os dias às 7h o único momento que consigo reservar para mim é quando os miúdos vão para a cama, mas também eu só consigo dormir. Dizem que é difícil, cansativo, que não temos tempo para nós, sim é tudo verdade, ainda mais durante nesta guerra contra o inimigo invisível, mas a alegria de fazer o meu caminho ao lado deles e a minha luta para que as nossas vidas não fujam muito da normalidade habitual, supera qualquer dificuldade.

Neste último fim-de-semana decidi dedicar mais tempo a mim próprio, acordei tarde e em 2 dias vi 5 filmes e li umas quantas páginas do meu livro, era fim de semana e os compromissos escolares estavam mais ou menos em dia, pensei que me fosse fazer bem, mas não fez. O tempo demorou mais a passar e no fim do dia não me senti tão realizado, percebi que o meu bem-estar varia em função do bem-estar deles e que o meu empenho é crucial para a boa disposição do grupo.

Com 4 filhos as coisas nem sempre correm bem também discutimos, gritamos, choramos, mas todos os dias tento que se respeitem mais, que tenham mais paciência e compreensão uns pelos outros, por mim e pelo mundo. As pequenas batalhas que vamos ultrapassando diariamente tem sido de extrema importância tanto para a educação deles como para o meu próprio conhecimento. Vejo esta quarentena como um grande desafio para as famílias, estou certo que para a minha vai trazer muitas melhorias em todos os sentidos, no final vamos estar mais fortes, mais unidos e mais sábios. E a Concha respondeu que sim: “Sim pai, também sinto que estamos mais amigos”.