Em vésperas de novo estado de emergência, Marcelo agradece às forças de segurança

O Presidente da República reuniu esta terça-feira com o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), Almirante António Silva Ribeiro, e com os chefes máximos da GNR e da PSP, a quem quis transmitir uma “mensagem de gratidão” pela forma como estão a desempenhar as suas funções no contexto do estado de emergência por causa da pandemia de covid-19.

À saída da audiência, o comandante-geral da Guarda Nacional Republicana (GNR), Tenente-General Luís Botelho Miguel, garantiu aos jornalistas que os portugueses têm cumprido, em geral, as recomendações para ficarem em casa. Salvo algumas situações pontuais, o comandante afirmou que “a generalidade da população está muito motivada e consciente e está a ficar em casa”.

“Há militares que estão infectados mas isso não está a colocar em causa o desempenho da Guarda”, afiançou Luís Botelho Miguel, afirmando também que a GNR tem o equipamento necessário “em número suficiente e que está a ser distribuído conforme as necessidades”.

“A GNR está consciente de que esta situação se pode prolongar no tempo e estamos a acautelar para que tenhamos o efectivo necessário e suficiente e possamos chegar a bom porto, juntamente com todos os portugueses”, concluiu.

Antes, o CEMGFA limitou-se a dizer aos jornalistas que o Presidente da República o quis ouvir sobre “a participação e os contributos que as Forças Armadas têm dado” à execução do estado de emergência no quadro da covid-19.

Em vésperas de decretar a renovação do estado de emergência que deverá entrar em vigor no sábado, Marcelo Rebelo de Sousa chamou a Belém os chefes das forças de segurança para lhes agradecer. Na quarta-feira, depois de nova reunião técnica com especialistas sobre a situação da epidemia em Portugal, o chefe de Estado começa também a reunir com empresários.

Depois de ter recebido as duas centrais sindicais, de ter reunido com os representantes das Misericórdias e das IPSS que gerem lares de idosos e de ter falado com os presidentes dos cinco maiores bancos do país, o Presidente da República tem já encontro marcado com duas grandes empresas, a Jerónimo Martins e a Sonae.

Na próxima semana deverá encontrar-se com a Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas e com dirigentes de outras grandes empresas cotadas do PSI20.