Rui Rio propõe retirar restrições ao layoff para sócios-gerentes de pequenas empresas

O PSD quer ir mais longe do que o Governo e alargar a cobertura do regime do layoff aos sócios-gerentes, limitada a empresas com facturação inferior a 60 mil euros e sem trabalhadores. “O gerente de uma empresa é um funcionário como outro qualquer e faz os descontos para a segurança social como todos”, afirma ao PÚBLICO Rui Rio.

A questão da inclusão dos sócios-gerentes nos apoios dados pelo Estado no regime do layoff simplificado, adoptado no contexto da pandemia de covid-19, foi uma das propostas em que o líder do PSD insistiu como sendo de elementar justiça. O Governo acabou por abranger os sócios-gerentes no acesso ao regime do layoff simplificado mas só para as empresas sem trabalhadores e com uma facturação inferior a 60 mil euros. “Isso não tem lógica nenhuma. Do ponto de vista social não é justo”, afirma o líder do PSD. Nesse sentido, a bancada parlamentar avançou com um projecto de lei para retirar as limitações impostas pelo Governo.

Ao e-mail do PSD têm chegado exemplos de gerentes de empresas, encerradas ou com actividade suspensa, que não têm direito a nenhum apoio, uma situação que, por vezes, abrange um casal numa mesma família. Embora sejam apenas abrangidas as micro, pequenas e médias empresas, o projecto de lei do PSD retira o limite da facturação dos 60 mil euros e a restrição de não ter funcionários para permitir que os sócios-gerentes possam aceder ao layoff.

Admitindo que o PSD poderá apresentar outra iniciativa legislativa, Rui Rio reitera que este projecto de lei é uma das excepções ao princípio que adoptou desde o início da crise de saúde pública e que é o de se restringir ao “absolutamente relevante”. O líder do PSD refere que “o Governo tem legislado – pelo menos no início da crise – de forma brutal - e que se o Parlamento atira 30 ou 40 diplomas para cima o país entra num caos completo”. De qualquer forma, Rui Rio salvaguarda que avançou com a proposta mas que falou com o Governo sobre esta matéria por considerar que a forma como executivo legislou foi “insuficiente”.