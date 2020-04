António Costa: limitações à circulação serão para “manter”

António Costa considerou que ainda “não entrámos na fase do declínio da pandemia”, mas “já chegámos a uma fase em que se começou a debater o momento e a estratégia” a seguir. Apesar disso, as restrições à circulação da população devem manter-se durante mais tempo, avisou em entrevista à Rádio Observador nesta terça-feira.

Sem uma vacina contra a covid-19 à vista, a única certeza do primeiro-ministro é que “hoje ainda é cedo” para levantar a generalidade das medidas impostas pelo estado de emergência. “Quando começarmos a retirá-las, o vírus ainda não terá desaparecido”, afirmou.

Se as medidas impostas pelo estado de emergência forem levantadas “na sexta-feira” ou “daqui a um mês”, sabe-se de antemão que “o contágio vai voltar a aumentar” quando elas forem levantadas. Por isso, o processo deve ser sempre gradual e progressivo.

Questionado sobre que medidas serão levantadas na sexta-feira, António Costa foi evasivo, mas acabou por anunciar que algumas medidas relacionadas com os direitos dos trabalhadores serão eliminadas (sem se referir directamente a nenhuma), mas que não antevê “que vá existir qualquer alteração” às medidas relacionadas com as limitações de circulação.

António Costa não coloca de parte também que as medidas sejam levantadas de acordo com as assimetrias do país: medidas diferentes para regiões diferentes. Ou até para populações diferentes. A ideia de fazer com que os mais idosos fiquem em casa mais tempo não foi afastada ainda.

“Devemos sempre procurar impor o menor número de restrições possível”, disse António Costa. Mas, de facto, as pessoas mais velhas são mais “frágeis”, lembrou. “O vírus não anda sozinho, somos nos que o transportamos” e “quando dizemos as crianças para não visitarem os avós, é para os proteger”.