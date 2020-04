A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria: Gabriel Matos - Almas Santas de Poiares

“A map of the world that does not include Utopia is not worth even glancing at, for it leaves out the one country at which Humanity is always landing. And when Humanity lands there, it looks out, and, seeing a better country, sets sail. Progress is the realisation of Utopias.” Assim escreveu Oscar Wilde. E mesmo sabendo que não existe utopia, temos de estar sempre a lutar por ela.

Eu também tenho a minha. Sonho com um espaço onde podemos reunir toda a memória colectiva, tudo podemos ver, escutar, sentir, misturar. Um espaço aberto a todas as criações possíveis, incentivando a procura, a pergunta, a experiência, onde os limites não existem e onde se ensina isso mesmo, que não há limites. A 1 de Março viemos para Serpins, para começar essa nova demanda; em pouco tempo, iríamos começar a procura, gravando, juntando, criando bases, consciencializando todos para esse objectivo.

Íamos começar em Poiares, depois Lousã, depois Góis, depois Arganil, depois Penacova, o território, o nosso mapa estava cheio de utopia. Dias depois, a quarentena instalou-se, a mentalidade à volta limitou-se, começou-se a policiar. A utopia existe e existirá depois disto, nas nossas mentes e nos nossos objectivos. Sim, não existem limites, não neste mapa que traçámos para aqui, neste lugar, neste centro. Lutaremos e este é o manifesto. O Gabriel Matos ia começar a levar-nos a conhecer pessoas, a gravar o que tinham para dizer. Estamos à espera. Até lá, ele gravou as Almas Santas.

Em tempos de isolamento social devido ao surto do novo coronavírus, Tiago Pereira, fundador do projecto A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, está a convidar artistas de todo o país a filmarem-se a tocar uma canção. É A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria — e agora o P3 vai partilhar regularmente vídeos desta série.