A recuperação verde

O coronavírus está a estremecer o mundo inteiro, com consequências devastadoras por toda a Europa. Estamos a ser postos à prova. Estamos em sofrimento e a fazer o luto sobre as nossas perdas e esta crise está a testar os limites do nosso sistema. É também um teste ao espírito de grande solidariedade Europeia e às nossas instituições, que agiram rapidamente no início da crise para disseminar as medidas necessárias à nossa proteção. A crise prossegue ainda mas estamos a ver luz ao fundo do túnel e, ao lutar lado a lado, vamos vencer o vírus.

Nunca enfrentámos tamanho desafio em tempo de paz. A luta contra a pandemia é a nossa maior prioridade e tudo quanto seja necessário tem de ser feito para parar e erradicar o vírus. Congratulamos e apoiamos, vigorosamente, todas as ações desenvolvidas pelos governos, instituições da UE, autoridades locais, cientistas, pessoal médico, voluntários, cidadãos e atores económicos.

Nesta situação tremendamente difícil, estamos também a enfrentar uma outra crise: um choque mais duro que o de 2008 sobre a nossa economia. O grande choque gerado pela pandemia sobre a economia e os trabalhadores requer uma resposta económica fortemente coordenada. Nestes termos, congratulamos a declaração dos líderes Europeus atestando que farão “o que for necessário” para lidar com as consequências sociais e económicas da crise. Contudo, o que resultou na crise financeira de 2008 poderá não ser suficiente para ultrapassar a atual. A recuperação económica apenas acontecerá com investimentos maciços para proteger e criar emprego, apoiando todas as empresas, regiões e setores que sofreram pela repentina paragem da economia.

Depois da crise virá o tempo de reconstruir. Este momento de recuperação constituirá uma oportunidade para repensar a nossa sociedade e desenvolver um novo modelo de prosperidade. Este novo modelo terá de responder às nossas necessidades e prioridades.

Estes investimentos maciços devem desencadear um novo modelo Europeu: mais resiliente, mais protetor, mais soberano e mais inclusivo. Todos estes requisitos existem numa economia construída em torno da economia verde. Com efeito, a transição para uma economia neutra do ponto de vista climático, a proteção da biodiversidade e a transformação dos sistemas agroalimentares têm o potencial de, rapidamente, proporcionar emprego, crescimento e melhorar o modo de vida de todos os cidadãos do mundo, contribuindo para sociedades mais resilientes.

A vontade política existe. Temos os planos e a estratégia. Projetos como o Pacto Ecológico Europeu e outros planos nacionais de carbono zero têm um potencial enorme na reconstrução da nossa economia, contribuindo para a construção de um novo modelo de prosperidade

Não está em causa criar uma economia do zero. Temos já ao nosso dispor todos os instrumentos e muitas das tecnologias. Ao longo dos últimos dez anos alcançaram-se progressos tremendos em muitos setores em transição, desenvolvendo novas tecnologias e cadeias de valor, reduzindo de forma dramática o custo da transição (incluindo, entre outros: energias renováveis, mobilidade sem emissões, agroecologia, eficiência energética…). Há dez anos, os veículos sem emissões eram protótipos. Há dez anos, a energia do vento era três vezes mais cara do que é hoje e a energia solar sete vezes. Há dez anos ainda não tínhamos concretizado obras de renovação dos edifícios, demonstrando que estas ações são rentáveis.

Também reconhecemos que o impacto social da epidemia da covid-19 é tremendo. Resistir a mais investimento na transição para uma economia neutra do ponto de vista climático não é o caminho a prosseguir. Para que iniciativas como o Pacto Ecológico Europeu continuem a ser amplamente acolhidas, têm de responder, cada vez mais, às necessidades sociais. Tem havido progressos na identificação dos desafios sociais da transição e os instrumentos têm sido, e podem ser ainda mais, desenvolvidos para garantir uma transição equitativa e justa.

Exortamos a uma aliança global transversal à política, decisores políticos, líderes empresariais e financeiros, organizações patronais e sindicais, Organizações Não Governamentais, grupos de reflexão, partes interessadas, visando apoiar e concretizar a execução de Pacotes de Investimento para a Recuperação Verde, atuando como catalisadores para a transição para a neutralidade climática e ecossistemas saudáveis. Deste modo, comprometemo-nos a trabalhar em conjunto, partilhar conhecimento, experiência específica e criar sinergias para proporcionar as decisões de investimento que necessitamos.

A covid-19 não fará as alterações climáticas e a degradação da natureza desaparecer. Não venceremos o combate à covid-19 sem uma resposta económica sólida. Não coloquemos em campos opostos estas duas batalhas. Lutemos e venceremos ambas ao mesmo tempo. Ao fazê-lo, unidos seremos mais fortes.

Os autores escrevem segundo o novo acordo ortográfico