Netanyahu e Gantz têm mais 48 horas para formar Governo em Israel

O Presidente de Israel, Reuven Rivlin, deu mais 48 horas ao primeiro-ministro em exercício, Benjamin Netanyahu, e ao líder do Partido Azul e Branco, Benny Gantz, para fecharem um acordo de Governo que evite a convocação de eleições pela quarta vez no último ano. No final de uma reunião de última hora, na madrugada desta terça-feira, os dois líderes disseram que foram feitos “progressos significativos”.

O prazo inicial de 28 dias para a obtenção de um acordo terminou na segunda-feira e o Presidente israelita já tinha rejeitado um pedido de extensão, feito por Benny Gantz no domingo.

Na altura, Rivlin disse que só aceitaria dar mais tempo se o pedido fosse feito pelos dois líderes.

E foi isso que aconteceu esta terça-feira, quando Netanyahu e Gantz disseram ao Presidente israelita que estão muito perto de chegarem a acordo para a formação de um Governo de emergência, que terá como objectivos combater a pandemia do novo coronavírus e pôr fim a um impasse político sem precedentes.

No final da reunião da madrugada, Gantz e Netanyahu publicaram um comunicado conjunto a anunciar que foram feitos “significativos progressos”. Os dois líderes vão voltar a reunir-se ainda esta terça-feira.

O impasse para a formação de um Governo em Israel dura desde Dezembro de 2018, com a entrada em funções de um Governo de gestão. Depois disso, não houve acordo após eleições legislativas em Abril e Setembro de 2019 e Março de 2020.

Se não for possível chegar a acordo até quarta-feira, sob mediação do Presidente israelita, será então o Parlamento a tomar conta do processo. E se não houver acordo nos 14 dias seguintes – o que é uma forte possibilidade –, serão convocadas eleições pela quarta vez em 12 meses.

“Netanyahu, este é o nosso momento da verdade”, disse Benny Gantz numa comunicação ao país na noite de segunda-feira. Ou temos um Governo de emergência nacional, ou então temos eleições pela quarta vez, que seriam muito dispendiosas e, num tempo de crise, injustificadas.”

O líder do Partido Azul e Branco disse ainda que a pandemia do novo coronavírus o levou a quebrar a promessa de campanha de rejeitar um acordo de Governo com Benjamin Netanyahu, que lidera um Executivo de gestão e aguarda julgamento por corrupção.

Na sua comunicação ao país, na noite de segunda-feira, Netanyahu decretou a proibição de viagens entre cidades para os últimos dias das férias da Páscoa, esta semana, para travar a propagação do vírus SARS-coV-2.

À semelhança do que acontece em muitos outros países no mundo, as restrições em vigor em Israel têm mantido a maioria da população fechada em casa há semanas, tendo como consequência o encerramento de empresas e lojas e um aumento do desemprego para mais de 25%.

Netanyahu disse que o seu Governo de gestão vai formular uma “estratégia de saída” até ao fim-de-semana, mas avisou que o levantamento de todas as restrições só será possível quando for descoberta uma vacina.