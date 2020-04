Quer ser o melhor cantor de sofá do país?

No duche, no carro, enquanto cozinham ou tratam das lides domésticas. Fora dos palcos, as cantorias cabem em todo o lado, à medida do jeito e vontade de cada um.

A pensar nisso, a LG Electronics Portugal, em parceria com a #OneStep4MusicFest, lançam um desafio digital a todos os que gostam de cantar.

Para entrar no #SofaCoverSongContest só precisa de escolher a canção (não vale temas originais) e ter um sofá no cenário onde vai fazer a actuação.

Quem fizer a cover mais original – “todos os géneros serão admitidos, desde que a performance reúna boas energias” – ganha o título nacional de Melhor Cantor de Sofá e uma coluna portátil LG XBOOM PK5.

Os vídeos devem ser enviados para [email protected] até ao dia 15 de Abril. O regulamento completo pode ser consultado aqui.