Mais plantas para uma casa saudável e bonita

Além de um carácter decorativo único, os benefícios que as plantas podem trazer às pessoas e aos espaços tornam-nas hoje um elemento indispensável em qualquer casa. Grandes ou pequenas, de folhagem mais escura ou mais clara, de diferentes texturas e fisionomias, as plantas têm, simplesmente, a capacidade de tornar qualquer espaço mais vivo, saudável, alegre e bonito.

Mais A carregar...

Foto Anette O´Brien

Se o design de interiores tem como base a criação de estruturas confortáveis, funcionais e visualmente apelativas que têm um impacto positivo sobre nós, muito do sucesso desse processo prende-se (curiosamente) com a quantidade de exterior que conseguimos trazer para o interior.

Mobiliário em madeira, revestimentos em pedra, acessórios em lã e outros materiais naturais, são tudo pequenos acenos que, dentro das nossas casas, fazemos à natureza.

Foto Pinterest

Foto Pinterest

No entanto, de todas as formas diferentes com que podemos infiltrar elementos naturais nas nossas estruturas humanas, as mais importantes e benéficas talvez sejam as plantas. Segundo o NASA Clean Air Study, certas plantas purificam o ar através da absorção de dióxido de carbono e libertação de oxigénio, e contribuem para eliminar (de uma forma natural) os compostos orgânicos voláteis (conhecidos por VOC´s).

Foto Anette O'Brien

Foto Pinterest

Para além destes pequenos benefícios para a saúde, temos ainda o seu inegável valor estético, que influencia positivamente o nosso bem-estar e a beleza dos espaços que habitamos. E através delas podemos transformar espaços estéreis em pequenas selvas urbanas.

E foi justamente com esse propósito que em 2013 nasceu o projecto Urban Jungle Bloggers, e que é hoje uma comunidade global de apaixonados por plantas, que conta já com dois livros e colaborações com várias marcas de renome. Na sua página de Instagram (que tem mais de um milhão de seguidores) temos inspiração diária em torno deste tema, e vale a pena seguir, se também gostam deste tema.

Foto Anette O´Brien

Por todos estes motivos, aumentar o número de plantas que tenho cá por casa é um objectivo que quero pôr em prática, assim que me for possível. Com apenas duas na minha sala, tenho uma enorme vontade de expandir o meu pequeno jardim interior acrescentando-lhe mais espécies. Cuidar das minhas plantas, regá-las e vê-las crescer é daqueles prazeres e alegrias que já não dispenso. E vocês?

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto Urban Jungle Blogger

Homes in Colour by Sofia Sustelo ​é um parceiro do Pares do Ímpar. Os conteúdos publicados são da responsabilidade da autora. Pares do Ímpar é um projecto de parceria entre o PÚBLICO e criadores independentes de conteúdos em áreas especializadas, complementares ao alinhamento editorial do Ímpar.