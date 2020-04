Dia 20: Como termos tempo para nós?

Querida Mãe,

As miúdas têm saudades do seu spa. Aquelas noites especiais em que tomavam banhos de espuma e a mãe as deixava pintar as unhas e esticarem o cabelo. Também tenho muitas saudades do vosso spa porque me permitia uma ida ao cinema!

Durante os últimos anos fartámo-nos de ouvir falar em self-care (tempo para nós, para tomar conta do nosso corpo e da nossa mente), mas no contexto em que vivemos, tornou-se ainda mais necessário. Mas infinitamente mais difícil. Independentemente de sermos mães a tempo inteiro ou trabalharmos fora de casa, e apesar de implicar uma ginástica logística complicada, ainda conseguíamos algum espaço para si. Uma noite com os avós, o ginásio, até as idas de carro ou nos transportes de um lado para o outro.

Mas nestes primeiros dias de um 3.º período escolar, em que voltámos ao papel de “professoras residentes”, o self-care que aparece nos anúncios, a escapadinha, o jantar fora, a viagem, a noite em casal, a saída de amigas, torna-se ainda mais uma miragem. Apesar disso, as redes sociais inundam-nos de fotografias sobre as mil milhões de criações, pinturas, sessões de musculação e de zumba que tantas mulheres parecem estar a conseguir, e nós corremos o risco de nos sentirmos as únicas criaturas que ainda nem conseguimos tomar banho hoje, quanto mais fazer uma hora de ioga.

Imaginamo-nos completamente incompetentes, porque não fizemos mais nada a não ser andar atrás dos miúdos, cozinhar e arrumar a cozinha, quanto mais completar um puzzle de mil peças. Aparentemente há quem, no meio de tudo isto, consiga deitar as crianças às oito da noite, para jantarem a sós com o marido, num date caseiro que ele preparou para ela.

Para estas mães deixo as minhas noções de self-care:

Ser horrivelmente inimiga do ambiente e pôr todos a comer em pratos descartáveis, para não ter que enfiar nem mais um prato na máquina! Servir douradinhos uma ou duas vezes mais do que me parece aceitável. Deixar os miúdos fazer uma maratona de séries enquanto eu leio um bocadinho. Oferecer chocolates em troca de tarefas que sejam no outro canto da casa. Dobrar roupa e pô-la na gaveta sem engomar. Deixá-los adormecer na sala de vez em quando, para não ter que os ir deitar. Desligar o telefone uma manhã inteira. Encomendar um brinquedo online porque com o entusiasmo de ser novo, ganho uma ou duas manhãs inteiras de sossego!

E as suas medidas de self-care-em-quarentena?

Querida Filha,

Demorei a responder porque estive a testar as minhas medidas, antes de as recomendar. Aqui as tens, e podes usar à confiança, o único alerta é para as armadilhas da mente que lhe estão associadas.

1. Uma manhã ou tarde de spa.

O perigo é começar a empreender que é um luxo, que o tempo devia ser empregue em qualquer coisa de mais útil para a humanidade. Fenómeno extraordinário, tendo em conta que no pré-covid-19, achava necessário, às vezes penosamente necessário, ir ao cabeleireiro, limar as unhas, hidratar a pele e tratar as dores de costas com uma sessão de fisioterapia da nossa querida Sara.

2. Não almoçar à mesa.

Era o que faltava que a semana da quarentena fosse igual aos fins-de-semana. Nos dias úteis, ao almoço cada um trata de si. E testemunho que as sanduíches e a Coca-Cola engordam muito menos do que as saladas (e tudo o que lá se põe dentro). O perigo é a culpa de não fazermos companhia aos outros “inquilinos” da casa.

3. Um passeio para espairecer e fazer exercício, segundo os preceitos da lei.

Perigo: ser apedrejado por um talibã que ouviu um pivô de noticiário dizer que era crime pôr um pé na rua, e decidiu ser ainda mais papista do que ele. Não é de estranhar que o fanático ande a passear o cão.

Quanto aos douradinhos com chocolate em pratos de papel, parece-me muito bem.

Sobre o adormecer no sofá antes de ir para a cama, que o Ricardo Araújo Pereira genialmente classificou de “pré-sono”, é hábito de 90% dos portugueses, por isso é fundamental que comecem já a treinar-se. Até amanhã.

E, finalmente, quanto aos casais românticos, não ligues, isso são fotografias de banco de imagem!

Até amanhã.

No Birras de Mãe, uma avó/ mãe (e também sogra) e uma mãe/filha, logo de quatro filhos, separadas pela quarentena, vão diariamente escrever-se, para falar dos medos, irritações, perplexidade, raivas, mal-entendidos, mas também da sensação de perfeita comunhão que — ocasionalmente! — as invade. Na esperança de que quem as leia, mãe ou avó, sinta que é de si que falam.