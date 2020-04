Ana cresceu na loja dos pais, agora quer “dar a voz” a quem está aos balcões de Portugal

A ideia surgiu a 14 de Março e na noite do dia seguinte estava online. Ana Fernandes Rodrigues tinha mudado de casa há pouco tempo, para outra zona de Lisboa, e ainda pouco conhecia dos pequenos negócios do novo bairro quando a pandemia de covid-19 fechou o país em casa e abalou a conta de muitas empresas.

Ana queria descobrir esses espaços comerciais e ajudar outros a fazê-lo, não só para dar resposta a quem, como ela, queria abastecer a despensa “evitando frequentar grandes espaços comerciais”, mas também como apoio aos “comerciantes que procuram manter um volume de negócio sustentável” neste tempo de crise.

“A minha família sempre viveu de uma pequena loja no interior e vi-a ser severamente afectada pela conjuntura que, à data, ainda só estava a começar”, conta à Fugas Ana Fernandes Rodrigues, de 27 anos, designer digital de produto e mentora do projecto Go Small or Stay Home. Ana cresceu na Rua do Comércio em Portalegre, na loja de electrodomésticos dos pais, onde “passava as tardes depois da escola”. Talvez por isso se sinta “mais sensibilizada”, diz. “Sei em primeira mão o quão difícil vem a ser para estes pequenos negócios manterem-se face às grandes superfícies comerciais, quanto mais face a esta situação.”

Mercearias, padarias, garrafeiras, talhos, peixarias, cafés, restaurantes, lojas de animais, lavandarias. O Go Small or Stay Home, algo como “compre pequeno ou fique em casa” numa tradução livre, é um directório de pequenos negócios, publicado num formato de listagem simples, semelhante a uma folha de cálculo, onde é possível filtrar a enorme quantidade de entradas por tipo de estabelecimento, morada, cidade, entre outros dados.

Aquilo que começou com “umas dezenas de locais” partilhados entre amigos inclui agora “mais de 650 sugestões”. A maioria situa-se na região de Lisboa, mas existem sugestões de comércios “de todos os cantos do país”. Ana insiste na palavra “sugestões”. “Nunca vi isto como um marketplace para negócios, mas sim como uma lista de recomendações onde as pessoas partilham os seus locais preferidos lá do bairro.”

Por isso, qualquer um pode sugerir uma nova entrada. As submissões “são totalmente anónimas e não é necessária qualquer autenticação para contribuir”, sendo garantido que os “dados não serão usados para fins comerciais”, nota o site da iniciativa. “Qualquer negócio tem o direito de solicitar a retirada da informação referente ao seu negócio. Serão eliminadas todas as entradas que constituam spam ou que tenham carácter promocional fora do âmbito do projecto”, acrescenta-se.

Este fim-de-semana, Ana Fernandes Rodrigues decidiu lançar “uma versão melhorada do site”, com uma reestruturação de alguns conteúdos e design. A partir de agora, é possível escolher logo o distrito alvo da pesquisa antes de entrar no directório e foram acrescentadas novas categorias de estabelecimentos.

Outra novidade é a conta de Instagram, onde Ana vai arrancar com uma nova iniciativa. “Durante o último mês acompanhei histórias de consumidores e comerciantes que tiveram de reinventar os seus negócios e formas de consumo.” A designer quer agora “Dar a Voz” a essas histórias de “transformação e resiliência” de “quem está à frente e atrás do balcão”.

“​Sabemos que os números não contam a história toda, porque existem vidas inteiras alicerçadas sobre estes negócios, e pessoas que devemos ouvir. É esse lado social que nos resta documentar e partilhar, em microfone aberto. Procuramos histórias de desafios e resiliência. De como mudaram os vossos hábitos de consumo ou como adaptaram os vossos negócios ou empregos face à situação actual”, lê-se numa das publicações.

A iniciativa, conta Ana, vai estar aberta a contribuições a partir de um link no site, por e-mail e por mensagem directa no Instagram, sendo que os testemunhos podem ser feitos “na primeira pessoa ou de forma totalmente anónima”. Ana Fernandes Rodrigues promete estar “do lado de lá para ler e documentar”.

Até porque a iniciativa pretende continuar a “sensibilizar para a importância de redescobrir e apoiar de forma constante o comércio local”, depois de ultrapassados os efeitos imediatos do surto do novo coronavírus. “Mesmo face a propostas para criar parcerias ou produtos comerciais a partir deste directório, manter o carácter participativo e informal do projecto continua a ser fundamental para preservar esse espírito de sensibilização e cooperação da comunidade.”